Maskotekin iruzurrak online egiten zituen sare bat desegin, eta isolatuta zuten 80 urteko gizon bat askatu dute

18 pertsona atxilotu dituzte Bizkaian, eta iruzurgileen 121 biktima identifikatu dituzte, batzuk Gipuzkoan eta Araban.

Polizia-operazioa Bizkaian. Argazkia: Guardia Zibila
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Guardia Zibilak, Magna-Vallis operazioaren barruan, 18 pertsona atxilotu ditu Bizkaian, bat Burgosen, eta hiru ikertzen ari da, Internet bidez maskotak saltzeko eta adoptatzeko iragarki faltsuen bidez iruzur egiten zuen gaizkile talde bateko kide izatea egotzita.

Taldearen buruak familia bereko hiru pertsona ziren, eta 80 urteko gizon bat zuten kontrolpean. Familiatik isolatu eta eskean aritzera behartu zuten. Gainera, bankuetan kontuak ireki zizkioten iruzurrak egiteko.

Guardia Zibilak iruzurgileen 21 biktima identifikatu ditu, batzuk Gipuzkoan eta Araban.

Iruzurgileek txertoak, garraioa, txipa, kaiola eta beste hainbat kontu ordaintzeko eskatzen zieten biktimei, bizum edo banku-transferentzien bidez.

Guardia Zibileko agenteek taldeari lotutako 57 kontu eta 23 telefono-linea atzeman zituzten, eta, ondorioz, kontu horiek judizialki blokeatu zituzten. Iruzurren bidez guztira 36.000 eurotik gora lortu dituztela uste dute.

