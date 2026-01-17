BIZKAIA
Localizan los restos calcinados de un hombre en Ortuella

La investigación está en marcha para esclarecer las causas de lo ocurrido. Por ahora se desconoce la identidad de la víctima.
El cuerpo ha sido hallado en el interior de una chabola. El cuerpo se ha hallado en el interior de una chabola. EITB
Euskaraz irakurri: Ertzaintzak gizon baten gorpuzkiak kiskalita topatu ditu Ortuellan
author image

EITB

Última actualización

La Ertzaintza ha localizado los restos calcinados de un hombre en Ortuella (Bizkaia), según ha confirmado este sábado el Departamento de Seguridad a EITB.

El cadáver fue localizado en la tarde de este viernes, en el interior de una chabola, ubicada en la zona de Las Losinas, en la carretera de subida hacia La Arboleda.

La investigación está en marcha para esclarecer las causas de lo ocurrido y determinar si se trata de un accidente o hay indicios de criminalidad

Al parecer, el fuego se podría haber originado en el interior de la chabola el pasado 29 de diciembre. Por ahora, se desconoce la identidad de la víctima.

Bizkaia Ertzaintza Ortuella Sociedad

