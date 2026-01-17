La Ertzaintza ha localizado los restos calcinados de un hombre en Ortuella (Bizkaia), según ha confirmado este sábado el Departamento de Seguridad a EITB.

El cadáver fue localizado en la tarde de este viernes, en el interior de una chabola, ubicada en la zona de Las Losinas, en la carretera de subida hacia La Arboleda.

La investigación está en marcha para esclarecer las causas de lo ocurrido y determinar si se trata de un accidente o hay indicios de criminalidad.

Al parecer, el fuego se podría haber originado en el interior de la chabola el pasado 29 de diciembre. Por ahora, se desconoce la identidad de la víctima.