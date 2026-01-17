BIZKAIA
Ertzaintzak giza gorpuzkiak kiskalita topatu ditu Ortuellan

Ikerketa abian dute gertatutakoa argitu eta istripua izan den edo kriminalitate zantzuak dauden zehazteko. Oraindik ez dute biktima identifikatu. 

EITB

Azken eguneratzea

Ertzaintzak pertsona baten gorpuzkiak kiskalita topatu ditu Ortuellan (Bizkaia), Segurtasun Sailak EITBri baieztatu dionez.

Atzo arratsaldean topatu zuten gorpua, Las Losinas auzoan, Zugaztietara igotzeko errepide ondoko txabola batean.

Ertzaintzak ikerketa abiatu du gertatutakoa argitu eta istripua izan den edo kriminalitate zantzuak dauden zehazteko.

Abenduaren 29an eremu horretan izan zen sutearekin zerikusia ote duen ikertzen ari dira. 

Oraindik ez dute biktima identifikatu.

