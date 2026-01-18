Detenidos cuatro jóvenes en Bedia acusados de realizar grafitis en una unidad de Euskotren
La Ertzaintza ha detenido esta madrugada a cuatro jóvenes, con edades comprendidas entre los 18 y los 21 años, acusados de realizar gratifis en una unidad de Euskotren en Bedia (Bizkaia).
Según explica el Departamento de Seguridad en una nota, los hechos han ocurrido en torno a las 00:15 horas, cuando personal de Euskotren ha precisado ayuda después de que un grupo de personas encapuchadas realizara grafitis en un tren que realizaba la ruta Bilbao-San Sebastián.
Personados en el lugar varias dotaciones de la Ertzaintza, tanto el maquinista como el vigilante de seguridad de la estación han relatado que un grupo de personas han aprovechado una parada reglamentaria para arrojar un palé a la vía férrea, interrumpir la marcha del tren, realizar las pintadas y huir del lugar.
La Ertzaintza ha montado un dispositivo policial en las inmediaciones y ha localizado en la parte trasera de una nave industrial del barrio de Asteitza un turismo cuyo motor estaba apagado, pero aún caliente, signo de que acababa de ser utilizado. Horas después, sobre las 02:30 horas, la Ertzaintza ha interceptado el vehículo cuando intentaba acceder a la N-240 desde el mencionado punto. Tras dar el alto al vehículo, los agentes han comprobado que los cuatro ocupantes tenían la ropa con manchas recientes de pintura. En el interior del vehículo, se han localizado 32 sprays de pintura de diversos colores que coincidían con los observados en el grafiti.
La Ertzaintza ha procedido a la detención de los cuatro individuos a los que ha acusado de un delito de daños por las pintadas en el tren y otro de desórdenes públicos por obstaculizar una vía férrea. Los acusados serán puestos a disposición judicial en las próximas horas.
