Lau gazte atxilotu dituzte Bedian, Euskotrenen unitate batean grafitiak egitea egotzita

18-21 urteko lau gizonezko hartu dituzte atxilo trenbidean barrikada bat jarri eta Euskotrenen unitate batean pintaketak egitea leporatuta. 

Horrela geratu da Euskotrenen trena. Argazkia: Ertzaintza

EITB

Azken eguneratzea

Ertzaintzak 18, 20 eta 21 urteko lau gizon atxilotu ditu bart Bedian (Bizkaia), Euskotrenen unitate batean grafitia egitea egotzita. 

Segurtasun Sailak ohar bidez azaldu duenez, gertakariak 00:15 inguruan jazo dira. Euskotreneko langileek  larrialdietara deitu dute laguntza eske, Bilbao-Donostia ibilbidea egiten ari zen tren bati gratitiak egin dizkiotela salatzeko. 

Tren-gidariak eta geltokiko segurtasun-zaintzaileak agenteei azaldu dietenez, beltzez jantzitako eta kaputxa zeramaten pertsona talde batek arauzko geldialdi bat baliatu du trenbidera palet bat bota, trenaren martxa eten eta pintadak egiteko. Ondoren, bertatik ihes egin dute denek. 

Ertzaintzak polizia-dispositibo bat jarri du inguruan, eta Asteitza auzoko industria-nabe baten atzealdean auto susmagarri bat atzeman du. Kotxeak motorra itzalita zuen, baina bero zegoen oraindik, baten batek erabili berria zuen seinale. Handik ordu batzuetara, 02:30 aldera, agenteek ibilgailu hori bera geldiarazi dute N-240 errepidera sartzeko ahaleginetan. Geldiarazi ostean, agenteek egiaztatu dute lau bidaiariek pintura orbanak zituztela arropetan, eta ibilgailuaren barruan, kolore askotako 32 pintura-esprai topatu dituzte, grafitian erabilitakoen berdintsuak. 

Ertzaintzak lau gizonak atxilotu ditu bi delitu egotzita: kalteak egitea  (grafitiak egitearren) eta desordena publikoak eragitea (tren zerbitzua geldiarazteagatik). Akusatuak datozen orduetan eramango dituzte epailearen aurrera.

