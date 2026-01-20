Un estudio revela que hay mujeres con mastectomía que deciden reconstruirse el pecho por presión estética

Un estudio becado por Emakunde revela que hay mujeres con mastectomía que tras sufrir un cáncer de mama deciden reconstruirse el pecho debido, entre otros factores, a "una presión estética de gran calibre" para cumplir con los cánones de belleza femeninos.

Esta es una de las conclusiones de una investigación sobre el proceso y la calidad de la toma de decisiones ante diferentes opciones quirúrgicas de mujeres que deben someterse a una mastectomía. El estudio ha sido presentado este martes en Vitoria-Gasteiz por la directora de Emakunde, Miren Elgarresta, y dos de sus coautoras, Garbiñe Lozano y Ane Arbillaga.

El tratamiento depende en gran medida de las características del tumor y de los deseos de la paciente pero "la presión estética o la falta de información influyen" en la decisión. "Es importante que la decisión sea autónoma, sin ningún tipo de presión, con toda la información y ofreciendo todas las opciones como válidas y respetables", han añadido las investigadoras.

Una de las conclusiones del informe es que el estado civil influye en esta decisión. Así, las solteras, separadas y divorciadas se decantan en mayor medida por la reconstrucción mamaria.

Las autoras de la investigación abogan por desplegar estrategias orientadas a la aceptación y la autoestima de estas mujeres para mejorar su bienestar físico y emocional.

También reclaman aumentar el tiempo de las consultas médicas, ampliar los recursos y formar al personal sanitario para que trasmitan todas las opciones con sus pros y contras y de la manera más neutra posible.

Asimismo, se recomienda facilitar el contacto con otras que hayan pasado por lo mismo.