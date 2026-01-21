25 años de internamiento para el acusado de matar a su pareja en Santutxu
La Audiencia de Bizkaia ha confirmado que el joven de 34 años acusado de matar a su pareja, Yaneli González, el 12 de septiembre de 2024 en su domicilio del barrio bilbaíno de Santutxu, es inimputable, por lo que no será juzgado penalmente.
Tras el acuerdo alcanzado entre la Fiscalía, las acusaciones y la defensa, el tribunal ha establecido una medida de seguridad de internamiento durante 25 años y cinco meses en un centro penitenciario psiquiátrico.
El pacto incluye también que el acusado indemnice a los familiares de la víctima con 96.000 euros, además de otras medidas de seguimiento una vez concluido el internamiento.
El acuerdo se ha cerrado antes del inicio del juicio con jurado que estaba previsto celebrarse y ha sido aceptado por el propio acusado. La magistrada presidenta deberá ahora redactar la sentencia, que ninguna de las partes prevé recurrir.
