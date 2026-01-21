ACUERDO
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

25 años de internamiento para el acusado de matar a su pareja en Santutxu

La Audiencia de Bizkaia considera inimputable al joven de 34 años y fija medidas de seguridad tras un acuerdo entre todas las partes.
Euskaraz irakurri: 25 urte Santutxun bikotekidea hiltzeagatik
author image

EITB

Última actualización

La Audiencia de Bizkaia ha confirmado que el joven de 34 años acusado de matar a su pareja, Yaneli González, el 12 de septiembre de 2024 en su domicilio del barrio bilbaíno de Santutxu, es inimputable, por lo que no será juzgado penalmente.

Tras el acuerdo alcanzado entre la Fiscalía, las acusaciones y la defensa, el tribunal ha establecido una medida de seguridad de internamiento durante 25 años y cinco meses en un centro penitenciario psiquiátrico.

El pacto incluye también que el acusado indemnice a los familiares de la víctima con 96.000 euros, además de otras medidas de seguimiento una vez concluido el internamiento.

El acuerdo se ha cerrado antes del inicio del juicio con jurado que estaba previsto celebrarse y ha sido aceptado por el propio acusado. La magistrada presidenta deberá ahora redactar la sentencia, que ninguna de las partes prevé recurrir.

Bilbao Sociedad

Te puede interesar

adineko pertsonak
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Aretxabaleta inaugura el primer centro sociosanitario de Euskadi con un modelo pionero para personas mayores

El proyecto pilotu POBA (Pertsonen Ongizatea Begirada Anitzetik Aretxabaleta), impulsado por el Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Gipuzkoa y el Ayuntamiento de Aretxabaleta, apuesta por la prevención, la coordinación y la atención personalizada de las personas mayores de 70 años, y cuenta con la vocación de extenderse a otros municipios de Euskadi.
Cargar más
Publicidad
X