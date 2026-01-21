25 urtez ospitale psikiatriko batean sartuko dute Santutxun bikotekidea hil zuen gizona
Bizkaiko Auzitegiak ezin dio deliturik leporatu 34 urteko gizonari, eta segurtasun-neurriak ezarri ditu, alderdi guztien arteko akordioaren ondoren.
Bizkaiko Auzitegiak berretsi egin du Yanely Gonzales bikotekidea 2024ko irailaren 12an Bilboko Santutxu auzoko bere etxean hiltzeagatik akusatutako 34 urteko gizona inputaezina dela, eta, beraz, ez dutela zigortuko.
Fiskaltzak, akusazioek eta defentsak lortutako akordioaren ostean, auzitegiak 25 urte eta bost hilabetez espetxe psikiatriko batean sartzeko segurtasun-neurria ezarri du.
Itunaren arabera, halaber, akusatuak 96.000 euroko kalte-ordaina eman beharko die biktimaren senideei, eta jarraipen-neurri batzuk izango ditu barneratzea amaitutakoan.
Akordioa epaiketa hasi baino lehen itxi da (epaimahaiarekin egin behar zen), eta akusatuak berak onartu du. Orain, presidente magistratuak epaia idatzi beharko du, eta alderdietako batek ere ez du errekurritzea aurreikusten.
