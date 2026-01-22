Cierra el colegio de Betharram, tras más de 200 denuncias por abusos sexuales y violencia física

El colegio de Lestelle-Betharram, municipio del Bearn (Pirineos Atlánticos), cerrará sus puertas este verano, al finalizar el curso escolar, según ha anunciado el presidente de la federación de colegios católicos de Francia.

Desde hace dos años, más de 200 exalumnos han denunciado haber sufrido agresiones sexuales y violencia física en este centro educativo. Entre ellos se encuentran numerosos ciudadanos vascos, ya que muchas familias de Iparralde han solido enviar allí a sus hijos e hijas.

El presidente de la federación que gestiona los colegios católicos, Pierre-Vincent Gueret, ha dicho en declaraciones a la emisora RLT que "es hora de enterrar el nombre de Betharram". Para Gueret, en ese centro "no se pueden llevar a cabo proyectos positivos" y ha propuesto el traslado de los alumnos a Igon, otra localidad cercana.

Sin embargo, el cierre no es del todo oficial; debe ser ratificado por el Vaticano, desde donde se gestiona la congregación de Betharram.

Las víctimas que han interpuesto denuncias han aplaudido la decisión. En los últimos meses, han dado a conocer numerosos casos de agresiones sexuales y violencia ocurridos entre mediados del siglo XX y 2010.

A raíz de las denuncias, se creó una comisión de investigación en la Asamblea Nacional francesa sobre la violencia en las escuelas y también se pidió la dimisión del ex primer ministro Bayrou.