Betharram ikastetxea udan itxiko dute, 200dik gora sexu-eraso eta indarkeria salaketa jaso ondoren

Itxiera Vatikanoak berretsi behar du, baina biktimek txalotu egin dute erabakia. Duela bi urtetik hona ikastetxe honetan gertatutako sexu eraso eta indarkeria fisiko kasuekin lotutako 200 salaketa baino gehiago jarri dituzte.
betharram
author image

EITB

Azken eguneratzea

Pirinio Atlantikoetako departamentuan, Biarnon, dagoen Lestelle-Betharram herriko ikastetxeak honakoa izango du azken ikasturtea, udan itxiko dute Frantziako ikastetxe katolikoen federazioko lehendakariak iragarri duenez.

Duela bi urtetik hona, 200 ikasle ohik baino gehiagok salatu dute ikastetxe horretan sexu erasoak eta indarkeria fisikoa pairatu izana. Tartean, hainbat euskal herritar daude; izan ere, Ipar Euskal Herriko familia askok hara bidali izan dituzte ikastera haien seme-alabak.

Ikastetxe katolikoak kudeatzen dituen federazioko presidenteak, Pierre-Vincent Gueretek RLT irratian esan duenez, “Betharram izena lurperatzeko garaia da”. Guereten aburuz, ikastetxe horretan “ezin da egitasmo positiborik burutu” eta ikasleak Igonera, gertuko beste herri batera, lekualdatzea proposatu du.

Alabaina, itxiera ez da erabat ofiziala; Vatikanoak berretsi behar du, handik kudeatzen baita Betharramgo kongregazioa.

Salaketak jarri dituzten biktimek txalotu egin dute erabakia. XX. mendeko erdialdetik 2010 bitartean gertatutako sexu-eraso eta indarkeria kasuak atera dituzte argitara.

Horien ondorioz, ikerketa batzordea sortu zen Frantziako Asanblea Nazionalean eskoletako indarkeriari buruz eta Bayrou lehen ministroa zenaren dimisioa ere eskatu zuten. 

Betharrameko biktima: ''Han gertatu zena krimena izan zen. Beldur handia pasatzen genuen''
