La falta de alumnos provoca el cierre de cuatro colegios públicos en Bizkaia el próximo curso
Responsables del Departamento de Educación del Gobierno Vasco, encabezados por la consejera Begoña Pedrosa, han explicado en Bilbao las razones y detalles de estos procesos, que, según han afirmado, no responden a "un ajuste organizativo" sino a "una integración de centros" de manera "consensuada", en algunos casos "progresiva", con el fin de atender "lo mejor posible" al alumnado.
La caída de matriculaciones de alumnos ha llevado a Educación a impulsar el próximo curso seis "procesos de integración" en doce colegios públicos de Bizkaia, que supondrán el cierre de instalaciones para cuatro de ellos, ubicados en Bilbao, Getxo y Leioa.
Los colegios que cerrarán sus puertas para su integración en otros centros próximos son los colegios Ingeniero Orbegozo y Tomás Camacho, en Bilbao; Larrañazubi, en Getxo; y Lamiako, en Leioa.
Responsables del Departamento de Educación del Gobierno Vasco, encabezados por la consejera Begoña Pedrosa, han explicado en Bilbao las razones y detalles de estos procesos, que, según han afirmado, no responden a "un ajuste organizativo" sino a "una integración de centros" de manera "consensuada", en algunos casos "progresiva", con el fin de para atender "lo mejor posible" al alumnado.
Según lo previsto, en Bilbao, se desarrollarán procesos de integración entre los centros CEIP Ingeniero Orbegozo y CEIP Gabriel Aresti, CEIP Tomás Camacho y CEIP Maestra Isabel Gallego Gorria. Además, el CEIP de Deusto se integrará en CPI Deustuko Ikastola, aunque en este caso se mantienen abiertas las actuales instalaciones.
También es el caso del proceso previsto en Basauri, que afectará al IPI Soloarte, con una reorganización progresiva del alumnado hacia el CEIP José Etxegarai, manteniendo la escolarización del alumnado de ESO hasta el final de la etapa.
Por su parte, en Getxo, se integrarán los centros CEIP Larrañazubi y CEIP San Ignacio, y en Leioa, los centros CEIP Lamiako y CEIP Artaza Piñueta.
Tasas de matriculación muy bajas
La "integración", según han explicado, afecta a centros educativos con tasas de matriculación muy bajas, en algún caso por debajo de los 60 alumnos o con aulas con 3 escolares.
El proceso integrativo, en el que "prima la calidad educativa", se lleva a cabo entre un centro "muy segregado, con alumnado muy vulnerable", y otro sin estas características, con proyectos educativos sólidos, personal muy profesionalizado y mayor número de alumnos, según la consejera.
Se persigue, ha señalado, reforzar los proyectos educativos, mejorar la equidad del sistema y progresar en la lucha contra la segregación escolar.
Se busca, según los responsables de Educación, que todos los alumnos tengan más oportunidades de aprender y convivir ya que en un aula, por ejemplo, con tan solo 5 alumnos hay menos intercambio entre compañeros y es más difícil desarrollar proyectos.
La consejera ha asegurado, además, que los "procesos de integración" se han desarrollado de manera consensuada en los centros afectados, con "el liderazgo" de los equipos directivos de los centros, "la comunicación constante" con las familias de los alumnos y la implicación de los profesores.
El Departamento "acompaña" el proceso, "personalizado" según la situación de los colegios, y el centro educativo decide, por ejemplo, si mantiene o no las infraestructuras.
"Nadie se queda en la calle"
Respecto al personal de los centros afectados, ha asegurado que "nadie se queda en la calle". El personal funcionario permanece en el centro resultado de la integración o puede optar por el traslado a otra plaza, mientras que el personal interino participará en los procesos de concurso anuales.
En el acto informativo también ha participado, entre otros, Ángela Ortiz, representante del colegio bilbaíno Tomás Camacho uno de los que cerrará sus puertas el curso que viene y que cuenta con 7 alumnos en Infatil y 48 en Primaria repartidos en tres clases.
Según ha explicado, el índice de vulnerabilidad en esta escuela es alto y con ese número de alumnos "sacar adelante un proyecto educativo es difícil".
Educación también proyecta impulsar "procesos de integración" de colegios públicos en Álava y Gipuzkoa, aunque en estos casos no se prevé cierre de instalaciones.
Respecto a los centros de la enseñanza concertada vasca, en 25 de ellos ya no hay matrícula para el aula de 2 años.
Todo ello se produce en un contexto de cambios demográficos y sociales. La natalidad ha provocado la pérdida en Euskadi de 13 000 alumnos en Educación Infantil y Primaria desde 2020, mientras que ha aumentado la matrícula viva que se da fuera del plazo ordinario de inscripción (de 2500 en el curso 2020-2021 a 8000 en 2024-2025).
Te puede interesar
Fallece el conductor de un turismo al colisionar contra un camión en la GI-636
El accidente se ha producido sobre las 14.00 horas, en el barrio de Ventas. El conductor del camión también ha resultado herido, y ha sido trasladado al hospital. Se están generando retenciones en sentido Errenteria.
Levantado el confinamiento de los vecinos confinados en Barakaldo tras descolgarse un andamio por el viento
La estructura se descolgó este miércoles de la fachada a la altura del número 9 de la calle Landaburu. El desmontaje del andamio se realizará este jueves por la mañana.
Fiscalía exige medidas de control y prevención para reabrir las colonias de Bernedo
La asociación Sarrea Euskal Udaleku Elkartea ha abierto ya la información sobre los turnos previstos para este verano en Álava y Navarra, mientras siguen abiertas diligencias judiciales y un expediente sancionador por parte de la Diputación Foral de Álava, que ha enviado un requerimiento a los organizadores para que retiren la publicidad de la página web.
Julio Iglesias publica mensajes de WhatsApp de sus empleadas para "dejar constancia de la absoluta falsedad de los hechos denunciados"
El cantante español ha publicado en su perfil de Instagram varios mensajes supuestamente enviados por las trabajadoras que le han denunciado por agresión sexual. Según Iglesias, estos mensajes "ponen de manifiesto la incoherencia de las denuncias".
El Ayuntamiento de Loiu logra todos los permisos para construir 400 nuevas viviendas en Hariztondo-Txiline
El consistorio ha logrado "in extremis" el visto bueno de los tres entes aeroportuarios (Aena, Aesa, Enaire), del Ministerio de Transportes y Aviación Civil, antes de la aprobación del nuevo Plan Director del aeropuerto.
Cerrados los paseos marítimos de San Sebastián por la alerta naranja de impacto de olas
La carretera N-634 permanece cerrada en ambos sentidos a la altura de Getaria (Gipuzkoa) desde las 18:25 horas de este miércoles, coincidiendo con la pleamar, por el riesgo de impacto de olas.
"Bilbao colorido" gana el concurso de carteles de carnaval
El Ayuntamiento de Bilbao ya ha dado a conocer el cartel que anunciará los Carnavales de 2026 bajo el nombre "BILBAO COLORIDO". Miguel Perera Gomez ha sido el diseñador del cartel y ganador del concurso. El cartel seleccionado será la imagen oficial de las fiestas y en los Carnavales de Bilbao que se celebrarán del 12 al 17 de febrero.
El BCBL investiga si el bilingüismo actúa como barrera protectora contra la dislexia
Para ello buscan niñas y niños bilingües de euskera y castellano en último año de Educación Infantil que cuenten con familiares disléxicos. El proyecto 'Bibalance' nace con el reto de arrojar algo de luz sobre esta "paradoja" en una investigación que durará 5 años.
Confinados los vecinos de cinco portales de Barakaldo por la inestabilidad de un andamio desplazado por el viento
Además, la caída de un árbol en Campo Volantín de Bilbao ha roto parte de la valla de un edificio.