Condenado a 14 años y 4 meses por violar y maltratar a su esposa y vejar a un hijo con una discapacidad del 65 % por trastorno de inestabilidad emocional
Un hombre ha sido condenado a catorce años y cuatro meses de cárcel por violar en una ocasión y maltratar habitualmente a su esposa, así como por vejar a uno de sus dos hijos durante la convivencia familiar, entre los años 1988 y 2021, en un domicilio de San Sebastián.
El varón ha sido considerado autor de un delito de agresión sexual, de dos delitos de maltrato habitual, de un delito de maltrato no habitual y de dos delitos de vejaciones injustas por la Sección Tercera de la Audiencia de Gipuzkoa, donde este viernes se le ha comunicado estas penas en una sesión convocada para dar a conocer la sentencia a las partes.
Además de la citada condena a prisión, el tribunal también le ha impuesto, entre otras penas accesorias, 50 días de localización permanente, una indemnización de 25 000 euros para su exmujer y otra de 2000 euros para su hijo como compensación por los daños sufridos.
Según recogen los hechos probados de la sentencia, durante la relación de pareja el inculpado "propinó empujones y golpes" a su mujer "de manera continuada, sistemática y persistente", y le profirió insultos con el fin de "imponer su voluntad recurriendo a una posición de dominio y abuso de poder".
Asimismo, el procesado la agarró del cuello, le tiró del pelo, controló sus movimientos y le preguntaba de forma inquisitiva sobre las cosas que había hecho durante su día, "con quién había estado y dónde había ido".
En concreto, el escrito judicial refiere un incidente ocurrido en el dormitorio de la pareja, "un día indeterminado de los años 2016 o 2017", cuando ante la negativa de ella a tener relaciones sexuales, el varón, "actuando en contra de la voluntad" de la víctima, la violó.
En paralelo, a lo largo de la convivencia familiar, el hombre se dirigió con distintas expresiones denigrantes hacia uno de sus dos hijos, diagnosticado desde 2012 de un trastorno de inestabilidad emocional con una discapacidad del 65 %, y al que le reprochaba que no servía para nada y le amenazaba con echarlo de casa.
