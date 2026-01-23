14 urteko zigorra, emaztea bortxatu eta tratu txarrak emateagatik eta buru-nahasmenduagatik % 65eko desgaitasuna duen seme bat iraintzeagatik
Gipuzkoako Auzitegiko Hirugarren Sekzioak sexu-eraso delitu baten, ohiko tratu txarren bi delituren, ohikoa ez den tratu txarren delitu baten eta bidegabeko laidoen bi delituren egiletzat jo du gizona. Ostiral honetan jakinarazi dizkiote zigor horiek, aldeei epaia ezagutarazteko deitutako saio batean.
Gizon bati hamalau urte eta lau hilabeteko kartzela zigorra ezarri diote emaztea bortxatzeagatik eta tratu txarrak emateagatik, bai eta seme bat iraintzeagatik ere, 1988 eta 2021 urteen artean, Donostiako etxebizitza batean.
Aipatutako espetxe-zigorraz gain, auzitegiak, beste zigor osagarri batzuen artean, 50 eguneko lokalizazio iraunkorreko zigorra ezarri dio, 25.000 euroko kalte-ordaina eman beharko dio emazte ohiari eta 2.000 euroko kalte-ordaina semeari, jasandako kalteen konpentsazio gisa.
Epaian frogatutako gertakariek jasotzen dutenez, bikote-harremanak iraun zuen bitartean, erruztatuak "bultzadak eta kolpeak" eman zizkion emazteari, "modu jarraituan, sistematikoan eta iraunkorrean", eta iraindu egiten zuen "bere borondatea inposatzeko, nagusitasunezko eta botere-abusuzko jarrera bidez".
Halaber, auzipetuak lepotik heldu zion, iletik tira egin zion, haren mugimenduak kontrolatzen zituen eta egunean zehar egindako gauzez galdekatzen zuen, "norekin egon zen eta nora joan zen".
Zehazki, idazki judizialak bikotearen logelan izandako gertakari bat aipatzen du, "2016ko edo 2017ko egun zehaztugabe batean". Emakumeak sexu-harremanak izateari uko egin zionez, gizonak bortxatu egin zuen, biktimaren "borondatearen aurka jardunez".
Aldi berean, familia-elkarbizitzaren testuinguruan, gizonak semeetako bat iraintzen zuen. Mutilari %65eko desgaitasuna diagnostikatu zioten 2012an ezegonkortasun emozionaleko nahasmenduagatik. Aitak aurpegiratzen zion ez zuela ezertarako balio eta etxetik botatzeko mehatxu egiten zion.
