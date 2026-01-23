Detenido en Bilbao tras provocar un accidente al huir con su hijo menor de edad pese a tener orden de alejamiento

La Policía local de Bilbao ha arrestado a un conductor que ha causado un accidente en el barrio de Txurdinaga tras colisionar cuando trataba de huir a gran velocidad con su hijo de 17 años, del que tenía una orden de alejamiento.



Según ha informado la Policía municipal, se investiga ese suceso en el que el conductor ha sido detenido y han resultado heridas tres personas.



Un vehículo se ha saltado varios semáforos pasadas las 05:00 horas de este viernes y cuando su conductor se ha percatado de la presencia policial se ha dado a la fuga a gran velocidad a la altura de la calle Julian Gaiarre.



Una patrulla ha salido detrás del vehículo que, en la persecución, ha colisionado contra dos coches estacionados.



Unos metros más adelante, en la calle Circo Amateur, el vehículo fugado ha vuelto a chocar contra otro estacionado, dentro del cual había una persona, que ha tenido que ser atendida por una ambulancia, si bien no ha necesitado ser trasladada a un hospital.



Por su parte, el conductor que huía ha quedado atrapado dentro de su vehículo y ha tenido que ser excarcelado de su interior.



En el coche viajaba también su hijo de 17 años, del cual tiene una orden de alejamiento de 500 metros.



Ambos, el padre que iba al volante y el menor, han sido trasladados heridos al Hospital de Cruces, el primero de ellos en calidad de detenido y el joven ha sido custodiado por la Policía municipal hasta que ha llegado su madre.



El detenido que ha quebrantado la orden de alejamiento será investigado también por un delito contra la seguridad vial, ya que se ha negado a someterse a las pruebas de alcoholemia.