Bilbo
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Gizon bat atxilotu dute Bilbon, urruntze-agindua izan arren adingabeko semearekin ihes egiten saiatu eta istripua eragin ostean

Ibilgailu batek hainbat semaforo gorrian pasa ditu ostiral honetako 05:00 inguruan, eta ertzainak atzetik zituela ikusi duenean, ihes egin du abiadura handian Julian Gaiarre kalearen parean, hiru autorekin talka egin duen arte. Azkenean, azken talkaren ostean, gidaria ibilgailuaren barruan harrapatuta geratu da, eta atera egin behar izan dute.

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Auto-gidari bat atxilotu du Bilboko Udaltzaingoak, urruntze-agindua zuen 17 urteko semearekin abiadura handian ihes egiten saiatu eta istripua eragin ostean. 

Udalak jakinarazi duenez, gertakaria ikertzen ari dira. Gidaria atxilotu eta hiru pertsona zauritu dira.

Ibilgailu batek hainbat semaforo gorrian pasa ditu ostiral honetako 05:00 inguruan, eta ertzainak atzetik zituela ikusi duenean, ihes egin du abiadura handian Julian Gaiarre kalearen parean, hiru autorekin talka egin duen arte. 

Patruila bat ibilgailuaren atzetik atera da, zeinak, lasterketa horretan, aparkatuta zeuden bi autoren aurka talka egin duen. 

Metro batzuk aurrerago, Circo Amateur kalean, ihes egindako ibilgailuak aparkatuta zegoen beste ibilgailu baten aurka talka egin du berriro eta hor gelditu egin da ibilgailua. Talka jaso duen autoaren barruan pertsona bat zegoen, eta anbulantzia batek artatu behar izan du, baina ez dute ospitalera eraman behar izan.

Bestalde, ihes egiten ari zen gidaria ibilgailuaren barruan harrapatuta geratu da, eta atera egin behar izan dute azkenean. 

Autoan gizonaren 17 urteko semea ere bazihoan; aitak harekiko 500 metroko urruntze-agindua du.

Biak, gidatzen zihoan aita eta seme adingabea, zaurituta eraman dituzte Gurutzetako Ospitalera; lehenengoa atxilotu egin dute, eta gaztea Udaltzaingoak zaindu du, ama iritsi den arte.

Urruntze-agindua urratu duen atxilotua bide-segurtasunaren aurkako delitu batengatik ere ikertuko dute, uko egin baitio alkoholemia-probak egiteari.

Bilbo Delituak Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X