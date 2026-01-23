Investigan una agresión sexual a una mujer en San Sebastián
Una mujer ha sido víctima de una agresión sexual este jueves por la noche en San Sebastián, al parecer, una violación, que investiga la Ertzaintza.
Según el Departamento vasco de Seguridad, los hechos ocurrieron anoche en la capital guipuzcoana y la víctima interpuso una denuncia por agresión sexual por lo que la Policía autonómica ha abierto una investigación para aclarar las circunstancias de lo sucedido y localizar al presunto autor o autores.
Fuentes municipales han informado de que los hechos tuvieron lugar en la zona de Portuetxe, en el barrio de Ibaeta, donde la mujer fue víctima al parecer de una violación.
La investigación por estos hechos está abierta y aún no hay ninguna persona detenida.
Repulsa institucional
Todos los grupos municipales del Ayuntamiento donostiarra ha aprobado una declaración de condena y se concentrarán este mediodía en Alderdi Eder. Además, se suman a toda movilización que se convoque para condenar esta presunta agresión sexual.
En el texto aprobado el Consistorio muestra su "más enérgico rechazo y condena así como su solidaridad con la víctima y su entorno, y pone a su disposición la información y los recursos municipales que requieran para acompañarla en su proceso de recuperación y reparación".
Además, ha convocado una reunión de urgencia para recabar toda la información y coordinar la respuesta institucional y la atención a la víctima y su entorno.
Desde el Ayuntamiento se ha incidido en que "este tipo de agresiones son la expresión de la violencia machista y sexual que todavía existe en nuestra sociedad" y "lo sucedido pone en evidencia, una vez más, la necesidad de seguir trabajando de manera conjunta con los agentes sociales y la ciudadanía en general en favor de la igualdad y la erradicación de toda forma de violencia sexual".
En este sentido, el Ayuntamiento, dentro de sus competencias, se compromete a "seguir impulsando medidas para que las víctimas reciban una atención rápida, coordinada y eficaz y, al mismo tiempo, para que se refuercen las actuaciones preventivas y no se permita la impunidad de los agresores".
