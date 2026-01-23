Emakume bati Donostian egindako sexu-eraso bat ikertzen ari dira
Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailaren arabera, erasoa bart gertatu zen Gipuzkoako hiriburuan, eta biktimak sexu-erasoagatik salaketa jarri zuen, bortxaketagatik, antza. Hori dela eta, Ertzaintzak ikerketa abiatu du gertatutakoaren nondik norakoak argitzeko eta ustezko egilea edo egileak aurkitzeko. Donostiako Udalak elkarretaratzea deitu du gaur eguerdirako, erasoa salatzeko.
Emakume bat sexu-eraso baten biktima izan da ostegun gauean Donostian, bortxatu egin dutela salatu du Ertzaintzan eta abian da ikerketa.
Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailaren arabera, erasoa bart gertatu zen Gipuzkoako hiriburuan eta biktimak salaketa jarri zuen, bortxaketagatik. Hori dela eta, Ertzaintzak ikerketa abiatu du gertatutakoaren nondik norakoak argitzeko eta ustezko egilea edo egileak aurkitzeko.
Udaleko iturriek jakinarazi dutenez, erasoa Portuetxe inguruan gertatu zen, Ibaeta auzoan, eta antza denez, emakumea bortxaketa baten biktima izan zen.
Ikerketa zabalik dago eta oraindik ez dago atxiloturik.
Erakundeen gaitzespena
Donostiako Udaleko talde guztiek gaitzespen adierazpen bat onartu dute eta elkarretaratzea egingo dute gaur eguerdian Alderdi Ederren. Gainera, ustezko sexu-eraso hori gaitzesteko deitzen den mobilizazio ororekin bat egiten dute.
Onartutako testuan, Udalak "gaitzespen sutsuena" adierazi du, eta "biktimari eta haren inguruari elkartasuna" adierazi die, eta bere eskura jarri ditu "osatze- eta erreparazio-prozesuan laguntzeko behar dituen informazioa eta udal baliabideak".
Gainera, premiazko bilera bat deitu du, informazio guztia biltzeko eta erakundeen erantzuna eta biktimarentzako eta haren ingurukoentzako arreta koordinatzeko.
Udalak azpimarratu duenez, "horrelako erasoak gure gizartean oraindik ere badagoen indarkeria matxista eta sexualaren adierazpena dira", eta "gertatutakoak agerian uzten du, beste behin ere, beharrezkoa dela gizarte eragileekin eta, oro har, herritarrekin batera lan egiten jarrazea, berdintasunaren alde eta sexu indarkeria mota guztiak desagerrarazteko".
Ildo horretan, Udalak, bere eskumenen barruan, konpromisoa hartzen du "neurriak bultzatzen jarraitzeko, biktimek arreta azkarra, koordinatua eta eraginkorra jaso dezaten, eta, aldi berean, prebentzio-jarduerak indartu daitezen eta erasotzaileak zigorgabetasuna onartu ez dadin".
Zure interesekoa izan daiteke
Araban bi ikastetxe fusionatuko dira datorren ikasturtean, eta Gipuzkoan gutxienez bat
Ikasleen matrikulazioek behera egin dutenez, Hezkuntza Sailak sei "integrazio-prozesu" bultzatu ditu datorren ikasturtera begira Bizkaiko hamabi ikastetxe publikotan, eta, ondorioz, lau zentro itxi beharko dituzte.
Trenbidea hondatuta zegoen Iryo trena igaro aurretik, lehen hipotesi ofizialaren arabera
CIAF ikerketa batzordearen ustez, trenbidearen hausturak eragin zuen Iryo trena erreiletatik atera izana.
Zazpi pertsona zauritu dira Ribaforadan, furgoneta bat errepidetik atera eta iraulita
A-68 errepidean izandako istripuaren abisua 08:30 aldera jaso da. Bi lagun harrapatuta geratu dira istripua izan duen furgonetan, eta suhiltzaileek atera behar izan dituzte. Zauritutako zazpi pertsonak Tuterako Sofia Erregina Ospitalera eraman dituzte.
Rodaliesek Kataluniako aldiriko zerbitzua berrezarri du
Kataluniako Rodalies zerbitzuak ostiral honetako lehen orduetan berreskuratu du bere jarduera linea guztietan, bi egunez etenda egon baita Gelidako (Bartzelona) istripuaren ondorioz. Dena den, R1, R2 eta R4 lineak 30 minutu inguruko atzerapenekin dabiltza.
Hegaldi bat bertan behera utzi dute eta beste sei desbideratu dituzte Loiun, haizeagatik
Parisko Charles de Gaulle aireportura joatekoa zen hegaldia da bertan behera geratu dena. Biarritzetik ari dira ateratzen hegaldietako batzuk.
Kirolakeitb.eus, kirolaren eta kirolarien plaza digital berria aurkeztu dute
EITBren kirolen atari berriak aukera zabalagoa, intuitiboagoa eta ikus-entzunezkoagoa eskainiko du, esperientzia bisual biribila izateko. Zuzeneko emanaldiek protagonismo handiagoa izango dute, eta Zuretzat atalean erabiltzaile bakoitzak bere eduki gustukoenak bildu ahal izango ditu.
Gasteizek Jose Angel Cuerda omendu du, demokraziaren lehen alkatea izan zena
Gasteizek omenaldi hunkigarria egin dio gaur arratsaldean Jose Angel Cuerdari, bi hamarkadatan hiriko alkate izan zenari. Ekitaldia Urrezko Zeledonak elkarteak antolatu du, eta bere figurari eta bere ondare politiko eta sozialari buruzko monografikoa hartu du.
Betharram ikastetxea udan itxiko dute, 200dik gora sexu-eraso eta indarkeria salaketa jaso ondoren
Itxiera Vatikanoak berretsi behar du, baina biktimek txalotu egin dute erabakia. Duela bi urtetik hona ikastetxe honetan gertatutako sexu eraso eta indarkeria fisiko kasuekin lotutako 200 salaketa baino gehiago jarri dituzte.
Nafarroako hainbat eragilek seme-alabak euskaraz matrikulatzeko deia egin diete gurasoei
Euskararekin batera, “ongizate pertsonala”, “etorkizun hobea” eta “mundu hobea” jasoko dutela haur horiek defendatu dute eta Hezkuntza Departamentuari eskatu diote euskarazko ereduei “trabak jarri ordez, erraztasunak” eskaintzeko.