Indarkeria matxista
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Emakume bati Donostian egindako sexu-eraso bat ikertzen ari dira

Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailaren arabera, erasoa bart gertatu zen Gipuzkoako hiriburuan, eta biktimak sexu-erasoagatik salaketa jarri zuen, bortxaketagatik, antza. Hori dela eta, Ertzaintzak ikerketa abiatu du gertatutakoaren nondik norakoak argitzeko eta ustezko egilea edo egileak aurkitzeko. Donostiako Udalak elkarretaratzea deitu du gaur eguerdirako, erasoa salatzeko. 

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Emakume bat sexu-eraso baten biktima izan da ostegun gauean Donostian, bortxatu egin dutela salatu du Ertzaintzan eta abian da ikerketa. 

Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailaren arabera, erasoa bart gertatu zen Gipuzkoako hiriburuan eta biktimak salaketa jarri zuen, bortxaketagatik. Hori dela eta, Ertzaintzak ikerketa abiatu du gertatutakoaren nondik norakoak argitzeko eta ustezko egilea edo egileak aurkitzeko.

Udaleko iturriek jakinarazi dutenez, erasoa Portuetxe inguruan gertatu zen, Ibaeta auzoan, eta antza denez, emakumea bortxaketa baten biktima izan zen.

Ikerketa zabalik dago eta oraindik ez dago atxiloturik.

Erakundeen gaitzespena

Donostiako Udaleko talde guztiek gaitzespen adierazpen bat onartu dute eta elkarretaratzea egingo dute gaur eguerdian Alderdi Ederren. Gainera, ustezko sexu-eraso hori gaitzesteko deitzen den mobilizazio ororekin bat egiten dute.

Onartutako testuan, Udalak "gaitzespen sutsuena" adierazi du, eta "biktimari eta haren inguruari elkartasuna" adierazi die, eta bere eskura jarri ditu "osatze- eta erreparazio-prozesuan laguntzeko behar dituen informazioa eta udal baliabideak".

Gainera, premiazko bilera bat deitu du, informazio guztia biltzeko eta erakundeen erantzuna eta biktimarentzako eta haren ingurukoentzako arreta koordinatzeko.

Udalak azpimarratu duenez, "horrelako erasoak gure gizartean oraindik ere badagoen indarkeria matxista eta sexualaren adierazpena dira", eta "gertatutakoak agerian uzten du, beste behin ere, beharrezkoa dela gizarte eragileekin eta, oro har, herritarrekin batera lan egiten jarrazea, berdintasunaren alde eta sexu indarkeria mota guztiak desagerrarazteko". 

Ildo horretan, Udalak, bere eskumenen barruan, konpromisoa hartzen du "neurriak bultzatzen jarraitzeko, biktimek arreta azkarra, koordinatua eta eraginkorra jaso dezaten, eta, aldi berean, prebentzio-jarduerak indartu daitezen eta erasotzaileak zigorgabetasuna onartu ez dadin". 

Indarkeria matxista Sexu erasoak Donostia Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X