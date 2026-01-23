La investigación apunta a que la fractura del carril en Adamuz se produjo antes del paso del Iryo
La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) considera que las muescas encontradas en las ruedas del Iryo descarrilado y la deformación observada en el carril son compatibles con el hecho de que el carril estuviese fracturado.
En un informe preliminar, la comisión encargada de investigar las causas que provocaron este accidente ferroviario, que ha costado la vida a 45 personas, apunta que esta hipótesis deberá ser corroborada por cálculos y análisis detallados posteriores.
Adicionalmente a las muescas encontradas en el tren de Iryo descarrilado, la CIAF ha detectado otras muescas con un patrón geométrico compatible en las bandas de rodadura de algunas ruedas derechas de tres composiciones diferentes que habían circulado por la zona con anterioridad al accidente.
"Se puede plantear la hipótesis de que la fractura del carril se produjo con anterioridad al paso del tren Iryo siniestrado y por lo tanto al descarrilamiento".
Te puede interesar
En Álava se fusionarán dos centros el próximo curso y en Gipuzkoa al menos uno
En Bizkaia, la caída de matriculaciones de alumnos ha llevado a Educación a impulsar el próximo curso seis "procesos de integración" en doce colegios públicos, que supondrán el cierre de instalaciones para cuatro de ellos.
Siete personas heridas en la salida de vía y vuelco de una furgoneta en Ribaforada
El aviso del accidente ocurrido en la A-68 se ha recibido sobre las 08:30 horas. Dos de las personas han quedado atrapadas en el interior de la furgoneta accidentada y han tenido que ser liberados por los bomberos. Las siete personas heridas han sido trasladadas Hospital Reina Sofia de Tudela.
Investigan una agresión sexual a una mujer en San Sebastián
Según el Departamento vasco de Seguridad, los hechos ocurrieron anoche en la capital guipuzcoana y la víctima interpuso una denuncia por agresión sexual, al parecer, una violación, por lo que la Policía autonómica ha abierto una investigación para aclarar las circunstancias de lo sucedido y localizar al presunto autor o autores. El Ayuntamiento donostiarra ha convocado este mediodía una concentración de repulsa.
Rodalies restablece por completo el servicio de cercanías en Cataluña
El servicio de Rodalies de Cataluña ha recuperado a primeras horas de este viernes su operatividad en la totalidad de las líneas, suspendida durante dos días a raíz del accidente de Gelida (Barcelona), aunque algunas de ellas, como la R1, la R2 Sur y la R4, circulan con retrasos de unos 30 minutos.
El viento obliga a cancelar un vuelo y desviar otros seis en Loiu
El vuelo cancelado tenía previsto aterrizar en el aeropuerto parisino de Charles de Gaulle. Está previsto que operen desde Biarritz.
Presentan Kirolakeitb.eus, el nuevo escaparate digital de nuestro deporte
El nuevo portal deportivo de EITB es más amplio, intuitivo y audiovisual, que ofrece una experiencia visual redonda, con más retransmisiones deportivas y la posibilidad de crear nuestra propia oferta personalizada en la sección 'Para ti'.
Vitoria-Gasteiz rinde homenaje a José Ángel Cuerda, primer alcalde de la democracia
Vitoria-Gasteiz ha rendido esta tarde un sentido homenaje a José Ángel Cuerda, quien fue alcalde de la ciudad durante dos décadas y primero de la democracia. El acto, organizado por la asociación Celedones de Oro, ha incluido un monográfico dedicado a su figura y a su legado político y social.
Cierra el colegio de Betharram, tras más de 200 denuncias por abusos sexuales y violencia física
La clausura debe ser ratificada por el Vaticano, pero se prevé que será en verano, tras finalizar este curso. Las víctimas aplauden la decisión.
Animan a las familias navarras a matricular a sus hijos e hijas en euskera
Varios colectivos y agentes sociales apoyan una campaña de sensibilización a favor del euskera. Aseguran que su conocimiento “enriquece” a los niños y las niñas, y fomenta “un mundo mejor”. Además, piden al Departamento de Educación que “no obstaculice” los modelos en euskera.