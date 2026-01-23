Kordobako tren istripua
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Trenbidea hondatuta zegoen Iryo trena igaro aurretik, lehen hipotesi ofizialaren arabera

CIAF ikerketa batzordearen ustez, trenbidearen hausturak eragin zuen Iryo trena erreiletatik atera izana.

ADAMUZ (ESPAÑA), 19/01/2026.- Captura Imágenes de la búsqueda de evidencias que puedan servir para la identificación de víctimas e investigación del accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) en el que al menos 39 personas han muerto y un centenar han resultado heridas, es el cuarto siniestro ferroviario más grave registrado en España. EFE/ Captura de vídeo de la Guardia Civil // SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Azken eguneratzea

Kordobako tren istripua zerk eragin duen aztertzen ari den ikerketa batzordeak (CIAF erakunde publikoa) badu lehen hipotesi ofiziala: erraila hondatuta zegoen, eta horren ondorioz atera zen errailetik Iryo trena. 45 pertsona hil ziren istripu horretan.

Ezbeharra gertatu eta gutxira ondorioztatu zuten trenbidea hautsita zegoela, baina hori istripuaren beraren kausa edo ondorioa oten zen argitu behar zuten. Lehen zantzuen arabera, kausa izan da.

 

AURRERAPENA

Trenen Istripuak Espainia Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X