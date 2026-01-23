Trenbidea hondatuta zegoen Iryo trena igaro aurretik, lehen hipotesi ofizialaren arabera
CIAF ikerketa batzordearen ustez, trenbidearen hausturak eragin zuen Iryo trena erreiletatik atera izana.
Kordobako tren istripua zerk eragin duen aztertzen ari den ikerketa batzordeak (CIAF erakunde publikoa) badu lehen hipotesi ofiziala: erraila hondatuta zegoen, eta horren ondorioz atera zen errailetik Iryo trena. 45 pertsona hil ziren istripu horretan.
Ezbeharra gertatu eta gutxira ondorioztatu zuten trenbidea hautsita zegoela, baina hori istripuaren beraren kausa edo ondorioa oten zen argitu behar zuten. Lehen zantzuen arabera, kausa izan da.
