Un total de 5635 mujeres denunciaron el pasado año en Euskadi haber sido agredidas sexualmente o atacadas por su pareja o expareja o su entorno familiar. La mayor parte de ellas (3796 féminas) fueron víctimas de agresiones de su pareja o expareja, suponiendo el 67 % del total de atacadas.

Por territorios históricos, 953 mujeres en Álava, 2885 en Bizkaia y 1797 en Gipuzkoa sufrieron alguno de estos tres tipos de violencia, lo que supone prácticamente calcar los datos de la comunidad autónoma en 2024, cuando hubo 5634 víctimas (una menos que el pasado año).



A la vista de estos datos, el Instituto vasco de la Mujer-Emakunde ha advertido de que la dimensión de la violencia machista contra las mujeres es "muy superior" a la que permiten constatar las denuncias.



"Esto lo hemos visto muy claro en la última encuesta realizada a 4500 mujeres vascas, en la que una de cada dos asegura haber sufrido algún tipo de violencia machista a lo largo de su vida. La violencia machista contra las mujeres afecta de un modo desproporcionado a las mujeres, pero permanece oculta en gran parte, ya que solo el 15 % lo denuncia, mientras el 80 % lo cuenta a sus amistades, a familiares..", han explicado fuentes de Emakunde.



Por ello, el Instituto vasco de la Mujer ha afirmado que, como sociedad, existe la "obligación de responder, acompañar, comprender, ayudar, atender a las mujeres y sentir que este no es un problema personal de unas mujeres, sino un problema social".



Tras apuntar que la raíz del problema es la "desigualdad entre hombres y mujeres", ha constatado que se ha ido viendo un aumento de denuncias año a año que, entre otras cosas, "demuestra que cuanta más sensibilización y más servicios y recursos existen en relación a la violencia machista, más casos se destapan".