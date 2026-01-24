5635 mujeres fueron agredidas el pasado año en Euskadi, el 67 % de ellas a manos de su pareja o expareja
Un total de 5635 mujeres denunciaron el pasado año en Euskadi haber sido agredidas sexualmente o atacadas por su pareja o expareja o su entorno familiar. La mayor parte de ellas (3796 féminas) fueron víctimas de agresiones de su pareja o expareja, suponiendo el 67 % del total de atacadas.
Por territorios históricos, 953 mujeres en Álava, 2885 en Bizkaia y 1797 en Gipuzkoa sufrieron alguno de estos tres tipos de violencia, lo que supone prácticamente calcar los datos de la comunidad autónoma en 2024, cuando hubo 5634 víctimas (una menos que el pasado año).
A la vista de estos datos, el Instituto vasco de la Mujer-Emakunde ha advertido de que la dimensión de la violencia machista contra las mujeres es "muy superior" a la que permiten constatar las denuncias.
"Esto lo hemos visto muy claro en la última encuesta realizada a 4500 mujeres vascas, en la que una de cada dos asegura haber sufrido algún tipo de violencia machista a lo largo de su vida. La violencia machista contra las mujeres afecta de un modo desproporcionado a las mujeres, pero permanece oculta en gran parte, ya que solo el 15 % lo denuncia, mientras el 80 % lo cuenta a sus amistades, a familiares..", han explicado fuentes de Emakunde.
Por ello, el Instituto vasco de la Mujer ha afirmado que, como sociedad, existe la "obligación de responder, acompañar, comprender, ayudar, atender a las mujeres y sentir que este no es un problema personal de unas mujeres, sino un problema social".
Tras apuntar que la raíz del problema es la "desigualdad entre hombres y mujeres", ha constatado que se ha ido viendo un aumento de denuncias año a año que, entre otras cosas, "demuestra que cuanta más sensibilización y más servicios y recursos existen en relación a la violencia machista, más casos se destapan".
Agresiones sexuales
Respecto al tipo de violencia sufrida, 731 mujeres denunciaron el pasado año haber sido víctimas de un delito contra la libertad sexual en Euskadi, lo que supone un 2,5 % menos que en el mismo periodo de 2024, según datos recogidos por Emakunde.
También mostró una caída (-0,7 %) la cifra de mujeres víctimas de violencia ejercida por su pareja o expareja, que alcanzó las 3796, lo que supone 29 menos que las 3825 del año anterior.
Por contra, creció un 4,6 % el número de mujeres que padecieron violencia intrafamiliar (la ejercida por el entorno familiar de la víctima, exceptuada la llevada cabo por la pareja o la expareja), tras contabilizarse 1108 mujeres atacadas, por las 1059 del 2024.
Si sufres malos tratos o conoces algún caso, llama a alguno de los siguientes números de teléfono gratuitos: 900 840 111 (teléfono de Euskadi) y 016 (teléfono del Estado); no dejan rastro en la factura pero sí en el teléfono; Por lo tanto, asegúrate de borrarlo.
Te puede interesar
Reabierta la carretera N-634 entre Zumaia y Getaria tras permanecer cortada por el temporal marítimo
El Departamento de Seguridad ha tomado la medida porque el oleaje golpea con fuerza en esa zona, aunque para el mediodía ha vuelto a abrir ese tramo de la vía.
Renfe dice que tuvo conocimiento del accidente nada más producirse y que lo comunicó a Emergencias
La operadora ferroviaria ha dado cuenta del registro de llamadas de los primeros minutos tras producirse el siniestro. La primera llamada se registró a las 19:46, unos pocos minutos después del choque, cuando la interventora del Alvia "informa de un accidente grande".
ArcelorMittal pide esperar al informe final de la comisión del accidente en Adamuz y se ofrece a colaborar
Las autoridades manejan como una de las hipótesis del accidente un posible defecto de fábrica del carril de las vías, por lo que ya ha ordenado la revisión de todos los lotes fabricados e instalados en las vías.
El servicio de Rodalies en Cataluña seguirá suspendido este domingo
La Generalitat ha pedido a Adif y a Renfe la paralización total de los trenes de cercanías y media distancia y la gratuidad del servicio hasta que se pueda reanudar “de forma fiable y sostenida en el tiempo”.
Detenido un hombre por agredir con arma blanca a dos mujeres en Lezama
Una de estas mujeres era la expareja del agresor, que tuvo que ser intervenida quirúrgicamente en el hospital de Cruces.
La línea de tren de alta velocidad que debería conectar en Francia con la 'Y vasca', en peligro
La construcción de la LAV de Burdeos a Dax puede ser abandonada por razones presupuestaras, y podrían apostar por priorizar la conexión con Barcelona.
Detenido en Tudela por estafar a migrantes para que lograran el empadronamiento
Cobraba 500 euros por cada certificado aprovechándose de su situación de vulnerabilidad.
Levantan las restricciones en varias autovías de Zamora y León, donde hay detenidos más de 1000 camiones
Los vehículos pesados han comenzado a reanudar la marcha pasadas las 09:30 horas.
La Fiscalía archiva las diligencias contra Julio Iglesias por "la falta de competencia" de la Audiencia Nacional
La decisión no es recurrible. Las dos víctimas han avanzado más acciones legales, según han informado la asociación Women's Link y Amnistía Internacional, que han calificado de "lamentable" el archivo de la investigación.