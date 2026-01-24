Violencia machista
Por territorios, 953 mujeres en Álava, 2885 en Bizkaia y 1797 en Gipuzkoa sufrieron alguno de estos tres tipos de violencia, lo que supone prácticamente calcar los datos de la comunidad autónoma en 2024, cuando hubo 5634 víctimas (una menos que el pasado año).
Un total de 5635 mujeres denunciaron el pasado año en Euskadi haber sido agredidas sexualmente o atacadas por su pareja o expareja o su entorno familiar. La mayor parte de ellas (3796 féminas) fueron víctimas de agresiones de su pareja o expareja, suponiendo el 67 % del total de atacadas.

Por territorios históricos, 953 mujeres en Álava, 2885 en Bizkaia y 1797 en Gipuzkoa sufrieron alguno de estos tres tipos de violencia, lo que supone prácticamente calcar los datos de la comunidad autónoma en 2024, cuando hubo 5634 víctimas (una menos que el pasado año).

A la vista de estos datos, el Instituto vasco de la Mujer-Emakunde ha advertido de que la dimensión de la violencia machista contra las mujeres es "muy superior" a la que permiten constatar las denuncias.

"Esto lo hemos visto muy claro en la última encuesta realizada a 4500 mujeres vascas, en la que una de cada dos asegura haber sufrido algún tipo de violencia machista a lo largo de su vida. La violencia machista contra las mujeres afecta de un modo desproporcionado a las mujeres, pero permanece oculta en gran parte, ya que solo el 15 % lo denuncia, mientras el 80 % lo cuenta a sus amistades, a familiares..", han explicado fuentes de Emakunde.

Por ello, el Instituto vasco de la Mujer ha afirmado que, como sociedad, existe la "obligación de responder, acompañar, comprender, ayudar, atender a las mujeres y sentir que este no es un problema personal de unas mujeres, sino un problema social".

Tras apuntar que la raíz del problema es la "desigualdad entre hombres y mujeres", ha constatado que se ha ido viendo un aumento de denuncias año a año que, entre otras cosas, "demuestra que cuanta más sensibilización y más servicios y recursos existen en relación a la violencia machista, más casos se destapan". 

Agresiones sexuales

Respecto al tipo de violencia sufrida, 731 mujeres denunciaron el pasado año haber sido víctimas de un delito contra la libertad sexual en Euskadi, lo que supone un 2,5 % menos que en el mismo periodo de 2024, según datos recogidos por Emakunde.

También mostró una caída (-0,7 %) la cifra de mujeres víctimas de violencia ejercida por su pareja o expareja, que alcanzó las 3796, lo que supone 29 menos que las 3825 del año anterior. 

Por contra, creció un 4,6 % el número de mujeres que padecieron violencia intrafamiliar (la ejercida por el entorno familiar de la víctima, exceptuada la llevada cabo por la pareja o la expareja), tras contabilizarse 1108 mujeres atacadas, por las 1059 del 2024.

Si sufres malos tratos o conoces algún caso, llama a alguno de los siguientes números de teléfono gratuitos: 900 840 111 (teléfono de Euskadi) y 016 (teléfono del Estado); no dejan  rastro en la factura pero sí en el teléfono; Por lo tanto, asegúrate de borrarlo.

