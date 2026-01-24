5.635 emakumek erasoak jasan zituzten iaz Euskadin, horietatik % 67k bikotekideak eraginda

Indarkeria matxista
Araban, 953 emakumek jasan zuten indarkeria; Bizkaian, berriz, 2.885ek, eta Gipuzkoan, 1.797k. Horrek esan nahi du 2024ko datu ia berdinak izan zirela iaz, 5.634 biktima zenbatu baitzituzten orduan (iaz baino bat gutxiago).

EITB

Indarkeria matxistarekin lotutako 5.635 salaketa zenbatu zituzten iaz Euskadin. Bikotekideek edo bikotekide ohiek eragindako erasoak izan ziren kasuen % 67 (3.796 salaketa).

Datu horiek ikusita, Emakundek ohartarazi du emakumeen aurkako indarkeria matxistaren dimentsioa salaketek islatzen dutena baino "askoz handiagoa" dela.

"Hori oso argi ikusi dugu Euskadiko 4.500 emakumeri egindako azken inkestan, zeinetan bitik batek adierazi zuen indarkeria matxistaren biktima izan direla. Emakumeen aurkako indarkeria neurrigabea da, hein handi batean ezkutuan dago, % 15ek soilik salatzen baitute ", azaldu du Emakundek.

Hori dela eta, Wgizarte gisa, erantzuteko, laguntzeko, ulertzeko, laguntzeko eta artatzeko betebeharra dugu, arazo sozial baten aurrean baikaude", Emakunderen hitzetan.

Arazoaren jatorria "gizonen eta emakumeen arteko desberdintasuna" dela argi utzita, urtetik urtera salaketak ugaritzen joan direla egiaztatu du aipatu erakundeak, eta "indarkeria matxistaren inguruko sentsibilizazioa eta zerbitzu eta baliabideak handitzeak horretan zerikusia izan duela erantsi du.

Sexu-erasoak

Jasandako indarkeria motari dagokionez, iaz 731 emakumek salatu zuten sexu-askatasunaren aurkako delitu baten biktima izan zirela —2024ko tarte berean baino % 2,5 gutxiagok—.

Bikotekideak edo bikotekide ohiak eragindako indarkeriaren biktima diren emakumeen kopuruak ere behera egin du (- %0,7). 3.796 izan ziren iaz, 2024an baino 29 gutxiago. 

Aitzitik, % 4,6 handitu zen familia barruko indarkeria pairatu zuten emakumeen kopurua: 1108 emakume, guztira.

Tratu txarrak pairatzen badituzu edo kasuren bat ezagutzen baduzu, deitu doako telefono hauetako batera: 900 840 111 (Euskadiko telefonoa) edo 016 (Estatuko telefonoa); ez utzi arrastorik fakturan, baina bai telefonoan. Beraz, ziurtatu ezabatu egiten duzula.

Indarkeria matxista Indarkeria matxistaren biktimak Euskal Autonomia Erkidegoa Gizartea

