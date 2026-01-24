Detenido un hombre por agredir con arma blanca a dos mujeres en Lezama
La Ertzaintza detuvo ayer a un hombre acusado de agredir con arma blanca a dos mujeres, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad.
Los hechos ocurrieron el jueves en Lezama (Bizkaia), donde, según ha explicado la Ertzaintza, el hombre comenzó a discutir con las dos mujeres y posteriormente las apuñaló cuando intentaron huir.
Las mujeres consiguieron arrebatar el arma blanca al hombre, y entonces, el agresor se largó en un coche.
Un taxista se acercó con su vehículo para auxiliar a las dos víctimas y las trasladó de inmediato al Hospital Universitario de Cruces, donde fueron intervenidas y ayer seguían ingresadas.
En la investigación se ha podido comprobar que una de las mujeres agredidas era la expareja del agresor .
En la tarde de ayer, viernes, patrullas de la Ertzaintza identificaron a un varón en Barakaldo, ante la posibilidad de que tuviera intención de autolesionarse, y se percataron de que era la persona buscada por la agresión a las dos mujeres del día anterior.
El hombre fue trasladado a un centro sanitario, donde fue detenido por un presunto delito de homicidio en grado de tentativa.
El detenido será puesto a disposición judicial una vez finalicen las diligencias policiales.
Te puede interesar
La línea de tren de alta velocidad que debería conectar en Francia con la 'Y vasca', en peligro
La construcción de la LAV de Burdeos a Dax puede ser abandonada por razones presupuestaras, y podrían apostar por priorizar la conexión con Barcelona.
Detenido en Tudela por estafar a migrantes para que lograran el empadronamiento
Cobraba 500 euros por cada certificado aprovechándose de su situación de vulnerabilidad.
Levantan las restricciones en varias autovías de Zamora y León, donde hay detenidos más de 1000 camiones
Los vehículos pesados han comenzado a reanudar la marcha pasadas las 09:30 horas.
La Fiscalía archiva las diligencias contra Julio Iglesias por "la falta de competencia" de la Audiencia Nacional
La decisión no es recurrible. Las dos víctimas han avanzado más acciones legales, según han informado la asociación Women's Link y Amnistía Internacional, que han calificado de "lamentable" el archivo de la investigación.
El Govern pide a Renfe y Adif suspender el servicio de Rodalies por falta de "garantías"
El servicio de Rodalies volverá a estar suspendido en gran parte en Cataluña este sábado, después de que Renfe y Adif hayan comunicado al Govern su "incapacidad" de operar la red.
La carretera N-634 entre Zumaia y Getaria permanece cortada por el alto riesgo marítimo-costero
El Departamento de Seguridad ha tomado la medida porque el oleaje golpeará con fuerza, aunque ha decidido abrir el tramo Zarautz-Getaria. Además, Herrera ha quedado reabierta, si bien se pide precaución en Kurtzeta, Opakua y Orduña.
Hoy se celebran los exámenes MIR con 771 plazas en juego en Hego Euskal Herria
Además de las plazas de medicina (MIR), también hay plazas reservadas para enfermería (EIR), psicología (PIR), farmacia (FIR), biología o física. En total, están convocadas 907 personas en la CAV y 541 en Navarra.
Puente asegura que los sistemas de prevención en la vía de Adamuz nunca superaron el nivel de alarma
Ha mostrado los certificados que constatarían que la renovación de la vía pasó todos los controles de calidad.
Confirman 10 años de cárcel para un profesor de hípica por abusos sexuales a una alumna, menor de edad
El TSJN considera acreditado que los abusos se produjeron de forma continuada cuando la menor tenía entre 13 y 15 años, y “carecía de capacidad y madurez suficientes” para afrontar la situación. Además, aprecia “manipulación afectiva”, al hacerle él sentirse “especial".