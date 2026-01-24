Detenido un hombre por agredir con arma blanca a dos mujeres en Lezama

La Ertzaintza detuvo ayer a un hombre acusado de agredir con arma blanca a dos mujeres, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad.

Los hechos ocurrieron el jueves en Lezama (Bizkaia), donde, según ha explicado la Ertzaintza, el hombre comenzó a discutir con las dos mujeres y posteriormente las apuñaló cuando intentaron huir.

Las mujeres consiguieron arrebatar el arma blanca al hombre, y entonces, el agresor se largó en un coche.

Un taxista se acercó con su vehículo para auxiliar a las dos víctimas y las trasladó de inmediato al Hospital Universitario de Cruces, donde fueron intervenidas y ayer seguían ingresadas.

En la investigación se ha podido comprobar que una de las mujeres agredidas era la expareja del agresor .

En la tarde de ayer, viernes, patrullas de la Ertzaintza identificaron a un varón en Barakaldo, ante la posibilidad de que tuviera intención de autolesionarse, y se percataron de que era la persona buscada por la agresión a las dos mujeres del día anterior.

El hombre fue trasladado a un centro sanitario, donde fue detenido por un presunto delito de homicidio en grado de tentativa.

El detenido será puesto a disposición judicial una vez finalicen las diligencias policiales.