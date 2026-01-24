Gizon bat atxilotu dute Lezaman bi emakumeri arma zuriz eraso egiteagatik
Ertzaintzak gizon bat atxilotu zuen atzo bi emakumeri arma zuriz eraso egitea egotzita, Eusko Jaurlaritzaren Segurtasun Sailak jakitera eman duenez.
Ostegunean gertatu zen erasoa, Lezaman (Bizkaia). Ertzaintzak azaldu duenez, gizona bi emakumeekin eztabaidatzen hasi zen, eta ondoren sastatu egin zituen ihes egiten saiatu zirenean.
Emakumeek gizonari arma zuria kentzea lortu zuten, eta orduan, erasotzaileak hanka egin zuen auto batean.
Taxilari bat ibilgailuarekin hurbildu zen bi biktimei laguntzeko, eta Gurutzetako Unibertsitate Ospitalera eraman zituen berehala. Han, ebakuntza egin zieten eta atzo ospitalean jarraitzen zuten.
Ikerketan egiaztatu ahal izan dutenez, erasoa jasan zuen emakumeetako bat erasotzailearen bikotekide ohia zen.
Atzo, ostirala, arratsaldean, Ertzaintzaren patruilek gizon bat identifikatu zuten Barakaldon, bere burua zauritzeko asmoa izan zezakeelakoan, eta aurreko eguneko bi emakumeen aurkako erasoagatik bilatzen ari ziren pertsona zela ohartu ziren.
Gizona osasun-zentro batera eraman zuten, eta atxilotu egin zuten, ustezko hilketa saiakera egotzita.
Atxilotua epailearen esku utziko dute polizia-eginbideak amaitutakoan.
