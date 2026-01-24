Levantan las restricciones en varias autovías de Zamora y León, donde hay detenidos más de 1000 camiones

El caso del tramo de la autovía A-52, denominado Rías Bajas, de la provincia de Zamora entre Puebla de Sanabria y el límite con la provincia de Ourense, ha sido el más problemático por la nevada derivada de la borrasca Ingrid y ha hecho que esta pasada noche hayan estado detenidos cerca de medio millar de camiones. Unos 300 han comenzado a reanudar la marcha desde el área de servicio de Quiruelas de Vidriales y otros 65 desde la de Mombuey.



En la A-6 o Autovía del Noroeste, la reapertura de la circulación para camiones desde Benavente al límite con la provincia de León hace que reanuden la marcha de forma progresiva unos 624 camiones detenidos, 40 en el área de servicio de La Torre del Valle y siete en el área de Villalpando.

La prohibición del paso de vehículos pesados suscitó las críticas de los camioneros al considerar que la decisión no estaba justificada y que en los tramos de carretera afectados la circulación era viable, llegando a señalar que en algunas vías tan siquiera había nevado.

Las principales organizaciones de transportistas englobadas en el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) han pedido hoy la dimisión del director de la Dirección General de Tráfico (DGT), Pere Navarro, por su decisión "extrema, simplista, contraproducente y precipitada" de prohibir la circulación de camiones ante la previsión de nevadas.