BORRASCA INGRID
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Levantan las restricciones en varias autovías de Zamora y León, donde hay detenidos más de 1000 camiones

Los vehículos pesados han comenzado a reanudar la marcha pasadas las 09:30 horas.

SORIA, 23/01/2026.- La Guardia Civil para a camiones y vehículos pesados en la N-122 PK 158 en Vadocondes sentido Soria, con motivo del temporal. EFE/ Paco Santamaría
Un agente parando a un camión en la N-122 ayer por las restricciones establecidas por la DGT. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Zamorako eta Leongo hainbat autobiatan 1.000 kamioi baino gehiago atxilotu dituzte
author image

Agencias | EITB

Última actualización

La DGT ha levantado las restricciones de paso de camiones por varias autovías de las provincias de Zamora y León, con lo que los más de 1000 camiones que han pasado la noche detenidos han comenzado a reanudar la marcha pasadas las 09:30 horas de este sábado, según la Subdelegación del Gobierno español.

El nivel verde, que implica la reanudación de la circulación en condiciones normales, ha regresado tras más de 24 horas cortadas ambas autovías para el paso de camiones, por lo que un total de 1151 vehículos articulados han comenzado a retomar de forma progresiva la marcha hacia sus destinos desde Zamora y León. 

El caso del tramo de la autovía A-52, denominado Rías Bajas, de la provincia de Zamora entre Puebla de Sanabria y el límite con la provincia de Ourense, ha sido el más problemático por la nevada derivada de la borrasca Ingrid y ha hecho que esta pasada noche hayan estado detenidos cerca de medio millar de camiones. Unos 300 han comenzado a reanudar la marcha desde el área de servicio de Quiruelas de Vidriales y otros 65 desde la de Mombuey. 

En la A-6 o Autovía del Noroeste, la reapertura de la circulación para camiones desde Benavente al límite con la provincia de León hace que reanuden la marcha de forma progresiva unos 624 camiones detenidos, 40 en el área de servicio de La Torre del Valle y siete en el área de Villalpando.

La prohibición del paso de vehículos pesados suscitó las críticas de los camioneros al considerar que la decisión no estaba justificada y que en los tramos de carretera afectados la circulación era viable, llegando a señalar que en algunas vías tan siquiera había nevado. 

Las principales organizaciones de transportistas englobadas en el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) han pedido hoy la dimisión del director de la Dirección General de Tráfico (DGT), Pere Navarro, por su decisión "extrema, simplista, contraproducente y precipitada" de prohibir la circulación de camiones ante la previsión de nevadas.

Tráfico Alertas Meteorológicas España Sociedad

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X