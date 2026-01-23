Un vehículo se ha saltado varios semáforos pasadas las 05:00 horas de este viernes y cuando su conductor se ha percatado de la presencia policial se ha dado a la fuga a gran velocidad a la altura de la calle Julian Gaiarre, llegando a chocar con tres coches. Al final, el conductor que huía ha quedado atrapado dentro de su vehículo y ha tenido que ser excarcelado de su interior.