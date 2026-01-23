Tráfico
Prohíben la circulación de camiones en más de 3000 kilómetros de carreteras de la Península por el riesgo de nevadas

Camiones parados en Zamora
18:00 - 20:00
Camiones parados en Zamora. Foto: EFE.
Euskaraz irakurri: Penintsula ipar-mendebaldeko hainbat errepidetan kamioiei zirkulatzea debekatu diete, elurte arriskuagatik

Última actualización

Las principales organizaciones empresariales que representan a los transportistas ha mostrado su rechazo a esas restricciones, al considerar que se han impuesto "sin la previsión necesaria" y que provocarán que muchos camioneros "se queden tirados en medio de las carreteras". Además, la patronal de supermercados Asedas, denuncia que estas restricciones empiezan a provocar el desabastecimiento en los supermercados.

Nieve Tráfico Sociedad

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

