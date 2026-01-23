Trafikoa
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Penintsula ipar-mendebaldeko hainbat errepidetan kamioiei zirkulatzea debekatu diete, elurte arriskuagatik

Camiones parados en Zamora
18:00 - 20:00
Kamioiak geldirik Zamoran. Argazkia: EFE.

Azken eguneratzea

Garraiolariak ordezkatzen dituzten erakunde nagusiak murrizketa horien aurka agertu dira, "beharrezko aurreikuspenik gabe" inposatu direla eta kamioilari asko "errepidean botata geratzea" eragingo dutela iritzita. Gainera, Asedas supermerkatuen patronalak salatu du murrizketa horiek supermerkatuetan hornidura arazoak eragiten hasi direla.

Elurra Trafikoa Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Gizon bat atxilotu dute Bilbon, urruntze-agindua izan arren adingabeko semearekin ihes egiten saiatu eta istripua eragin ostean

Ibilgailu batek hainbat semaforo gorrian pasa ditu ostiral honetako 05:00 inguruan, eta ertzainak atzetik zituela ikusi duenean, ihes egin du abiadura handian Julian Gaiarre kalearen parean, hiru autorekin talka egin duen arte. Azkenean, azken talkaren ostean, gidaria ibilgailuaren barruan harrapatuta geratu da, eta atera egin behar izan dute.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X