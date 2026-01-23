Penintsula ipar-mendebaldeko hainbat errepidetan kamioiei zirkulatzea debekatu diete, elurte arriskuagatik
Garraiolariak ordezkatzen dituzten erakunde nagusiak murrizketa horien aurka agertu dira, "beharrezko aurreikuspenik gabe" inposatu direla eta kamioilari asko "errepidean botata geratzea" eragingo dutela iritzita. Gainera, Asedas supermerkatuen patronalak salatu du murrizketa horiek supermerkatuetan hornidura arazoak eragiten hasi direla.
Puente ministroak adierazi du ezbeharraren atariko tesiaren azkartasunak "nolabaiteko lasaitasuna" ematen duela
Oscar Puente Garraio ministroak ziurtatu duenez, Trenbide Istripuen Ikerketa Batzordearen (CIAF) lehen ondorioek "argi uzten dute teknikarien ustez onargarrienak diren tesia", nahiz eta behin betikoak ez izan.
Gizon bat atxilotu dute Bilbon, urruntze-agindua izan arren adingabeko semearekin ihes egiten saiatu eta istripua eragin ostean
Ibilgailu batek hainbat semaforo gorrian pasa ditu ostiral honetako 05:00 inguruan, eta ertzainak atzetik zituela ikusi duenean, ihes egin du abiadura handian Julian Gaiarre kalearen parean, hiru autorekin talka egin duen arte. Azkenean, azken talkaren ostean, gidaria ibilgailuaren barruan harrapatuta geratu da, eta atera egin behar izan dute.
14 urteko zigorra, emaztea bortxatu eta tratu txarrak emateagatik eta buru-nahasmenduagatik % 65eko desgaitasuna duen seme bat iraintzeagatik
Gipuzkoako Auzitegiko Hirugarren Sekzioak sexu-eraso delitu baten, ohiko tratu txarren bi delituren, ohikoa ez den tratu txarren delitu baten eta bidegabeko laidoen bi delituren egiletzat jo du gizona. Ostiral honetan jakinarazi dizkiote zigor horiek, aldeei epaia ezagutarazteko deitutako saio batean.
Emakume bati Donostian egindako sexu-eraso bat ikertzen ari dira
Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailaren arabera, erasoa bart gertatu zen Gipuzkoako hiriburuan, eta biktimak sexu-erasoagatik salaketa jarri zuen, bortxaketagatik, antza. Hori dela eta, Ertzaintzak ikerketa abiatu du gertatutakoaren nondik norakoak argitzeko eta ustezko egilea edo egileak aurkitzeko. Donostiako Udalak deituta elkarretaratzea egin dute eguerdian, erasoa salatzeko.
Iruñeko bidaia agentzia bateko jabea atxilotu dute, bezeroei iruzur egin dielakoan
Polizia Nazionalak ohar baten bidez jakitera eman duenez, Madrilgo Barajas aireportuan bi herritarrek jarritako salaketa baten ondotik hasi zuten ikerketa; izan ere, fakturatzera joan zirenean, euren izenean bidaiatzeko txartelik ez zutela jakinarazi zieten.
Hezkuntza Sailak bi bateratze-prozesu burutuko ditu Araban eta beste bat Gipuzkoan
Ikasleen matrikulazioen beherakaren eta ikasle kopurua txikitzearen ondorioz, Hezkuntza Sailak hainbat ikastetxe bateratuko ditu hurrengo ikasturtean. Bizkaian, esaterako, 12 ikastetxeri eragingo dien sei prozesu bultzatu dituela jakinarazi dute. Ondorioz, horietako lauk instalazioak itxi beharko dituzte.
Trenbidea hondatuta zegoen Iryo trena igaro aurretik, lehen hipotesi ofizialaren arabera
CIAF trenbideko ezbeharrak ikertzeko batzordearen behin-behineko txostenaren arabera, gurpiletan aurkitutako markak "bateragarriak dira erreia hautsita egotearekin".
Zazpi pertsona zauritu dira Ribaforadan, furgoneta bat errepidetik atera eta iraulita
A-68 errepidean izandako istripuaren abisua 08:30 aldera jaso da. Bi lagun harrapatuta geratu dira istripua izan duen furgonetan, eta suhiltzaileek atera behar izan dituzte. Zauritutako zazpi pertsonak Tuterako Sofia Erregina Ospitalera eraman dituzte.
Rodaliesek Kataluniako aldiriko zerbitzua berrezarri du
Kataluniako Rodalies zerbitzuak ostiral honetako lehen orduetan berreskuratu du bere jarduera linea guztietan, bi egunez etenda egon baita Gelidako (Bartzelona) istripuaren ondorioz. Dena den, R1, R2 eta R4 lineak 30 minutu inguruko atzerapenekin dabiltza.