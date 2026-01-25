El incendio de unos contenedores calcina dos vehículos en Vitoria

Esta mañana se ha producido un incendio en la Avenida Reina Sofía de Vitoria que ha comenzado en unos contenedores de basura, y que ha terminado calcinando dos coches.

Según ha informado la Policía municipal, el fuego ha comenzado sobre las ocho de la mañana en un contenedor de cartón, por causas que se están investigando, y se ha propagado rápidamente gracias al viento, calcinando dos vehículos. Los bomberos han tenido que acudir a sofocar las llamas.