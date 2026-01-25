GERTAERA
Edukiontzi batzuetan piztutako suak bi ibilgailu kiskali ditu Gasteizen

Sutea gaur goizean piztu da Sofia Erregina etorbidean, eta ikerketa ireki dute sua nola piztu den argitzeko.

Sutea Gasteizen. Argazkia: Gasteizko suhiltzaileak
EITB

Azken eguneratzea

Gaur goizean, sute bat izan da Gasteizko Sofia Erregina etorbidean. Sua zaborrontzi batzuetan hasi da, eta bi auto ere kiskali ditu.

Udaltzaingoak jakitera eman duenez, sua goizeko zortziak aldera hasi da kartoia  eta papera biltzeko edukiontzi batean, oraindik ez dakite zergatik, eta azkar zabaldu da haizearen eraginez. 

Sutearen ondorioz, bi ibilgailu erabat kiskalita geratu dira, eta suhiltzaileak bertaratu behar izan dira garrak itzaltzera.

Gasteiz Suteak Gizartea

