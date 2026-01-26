Gure Ardoa 2026: barricas y bodegas vascas, hotel del mejor vino

La Sección Primera de la Audiencia estima que, tal y como sostiene el Ministerio Fiscal, existen indicios claros de criminalidad frente a los encausados y considera que el archivo de la causa es "absolutamente prematuro". Existen indicios de que la menor de 14 años fue vendida en enero 2025 por sus padres a otro matrimonio para casarla con su hijo de 21 años.