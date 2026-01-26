GURE ARDOA 2026

Gure Ardoa 2026: barricas y bodegas vascas, hotel del mejor vino

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Euskal kupel eta upategiak ardo onenaren hotel
author image

Agencias | EITB

80 bodegas vascas, empresas de bebidas, importadores internacionales... un total de 700 profesionales se han unido en Gure Ardoak, el Palacio Euskalduna, un punto de encuentro de productores vascos e importadores locales e internacionales para conocer mejor la oferta del territorio y desarrollar oportunidades de colaboración comercial

Rioja Alavesa Araba-Álava Gipuzkoa Sidra Txakoli Bizkaia Sociedad

