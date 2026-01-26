GURE ARDOA 2026
Gurea Ardoa 2026: euskal kupel eta upategiak ardo onenaren hotel

18:00 - 20:00
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Euskadiko 80 upategi, edari enpresak, nazioarteko inportatzaileak... guztira 700 bat profesional batu dira Gure Ardoak azokan, Euskalduna Jauregian. Euskal ekoizleen eta bertako zein nazioarteko inportatzaileen topagune bat da, lurraldeko eskaintza hobeto ezagutzeko eta elkarlan komertzialerako aukerak garatzeko

Arabako Errioxa Araba Gipuzkoa Sagardoa Txakoli Bizkaia Gizartea

