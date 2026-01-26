Gurea Ardoa 2026: euskal kupel eta upategiak ardo onenaren hotel
Euskadiko 80 upategi, edari enpresak, nazioarteko inportatzaileak... guztira 700 bat profesional batu dira Gure Ardoak azokan, Euskalduna Jauregian. Euskal ekoizleen eta bertako zein nazioarteko inportatzaileen topagune bat da, lurraldeko eskaintza hobeto ezagutzeko eta elkarlan komertzialerako aukerak garatzeko
Haizeak eragindako abisu horiak aktibatuko dituzte astearte goizera arte Araban, Bizkaian eta Nafarroan
Haize-boladek 100 km/h-ko abiadura gaindi dezakete Araban eta Bizkaian, eta 70 km/h-koa Nafarroako Kantauri isurialdean.
Puentek dio Adamuzen hautsi zen erraila berria zela, eta argitzeko dagoela soldadura hautsi ote zen
Era berean, ez da baztertzen gurpiletan "akatsa" izatea, nahiz eta CIAFek, oraingoz, errailaren hausturaren aukera lehenetsi.
EAEko Justizia Auzitegi Nagusiak euskara-eskakizuna baliogabetu du Donostiako Udaleko bi teknikari lanpostutarako
Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiaren arabera, deitutako plaza guztietan edo ia guztietan hizkuntza-eskakizunak ezartzeak "ez ditu bateragarri egiten erabiltzaileen arreta eta euskararen erabilera, eta hizkuntza ez jakin arren enplegu publikora sartzeko izangaiek duten eskubidea".
EAEko udalekuak gainbegiratzeko hiru ikuskatzaile kontratatuko dituzte
Eusko Jaurlaritzak ikuskatzaile talde espezifiko bat sortuko du eta oraingoz hiru kide izango ditu, bana Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan.
Mendiko Eskolako ikasleak ostiralean itzuliko dira eskolara, haize bortitzak teilatua bota ostean
Denboralearen ondorioz, Mendiko Eskolako (Amurrio) eraikin nagusiko teilatuaren zati bat erori zen. Zorionez, ez zen zauriturik izan. Horrenbestez, eskolak datorren ostiralean hasiko dira normaltasunez.
Nafarroako Auzitegi Nagusiak berriro ireki du Lleidara ezkontzeko saldu omen zuten neska adingabearen auziaren gaineko ikerketa
Ministerio Fiskalak esandakoaren ildotik, Auzitegiko Lehen Sekzioak uste du kriminalitate zantzu argiak daudela, eta uste du auzia artxibatzeko "oso goiz" dela oraindik. Besteak beste, gurasoek 2025eko urtarrilean 14 urteko neskatoa beste bikote bati haien 21 urteko semearekin ezkontzeko saldu izanaren zantzuak daude.
260 pertsonak dute Kawasaki gaixotasuna EAEn, gehienak 5 urtetik beherakoak
Gaitzak odol-hodi txiki eta ertainak hantzea eragiten du, eta haurtzaroan garatzen da nagusiki. Ez da oso ohikoa, baina larria izan daiteke; izan ere, garaiz diagnostikatzen eta tratatzen ez bada, bihotzeko ondorioak eragin ditzake.
LABek eskola segregazioari buruzko mahaia utzi du, eta euskara aldarrikatu du inklusiorako tresna gisa
Sindikatuak salatu du Hezkuntza Sailak ez duela orain arte lan proposamenik aurkeztu.
Zardoya Otis zegoen Herrerako pabilioietako bat hustu dute
Jolastokietako 4 pabiloian bizi ziren 30 lagunetatik 5ek soilik igaro dute gaua bertan, eta guztiak alde eginda zeuden Ertzaintza iristerako.