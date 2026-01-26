El tiempo
Avisos amarillos por viento hasta la mañana del martes en Álava, Bizkaia y Navarra

Las rachas de viento podrían superar los 100 kilómetros por hora en Álava y Bizkaia, y los 70 en la vertiente cantábrica navarra.
Contenedores desplazados en Bermeo por las fuertes rachas de viento de la borrasca 'Benjamin' EUROPA PRESS EUSKADI 23/10/2025
Un contenedor volcado por el viento en Bermeo. Foto: Europa Press
Euskaraz irakurri: Haizeak eragindako abisu horiak aktibatuko dituzte astearte goizera arte Araban, Bizkaian eta Nafarroan
author image

EITB

Última actualización

El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco mantendrá hasta las 09:00 de la mañana de este martes un aviso amarillo por rachas de viento que en zonas expuestas de Bizkaia y Álava podrían superar los 100 kilómetros por hora. En Navarra, Aemet mantendrá el aviso amarillo por viento en la vertiente cantábrica hasta las 05:00 de la madrugada.

En Euskadi, Seguridad activó el domingo una alerta naranja por viento, que este lunes rebajará a aviso amarillo a partir de las 21:00 horas. En zonas expuestas de Bizkaia las rachas podrían superar los 100 kilómetros por hora, especialmente en zonas de montaña, y los 80 en zonas no expuestas del mismo territorio.

Este aviso se prolongará hasta las 03:00 de la madrugada del martes en zonas no expuestas de Bizkaia porque las rachas de viento de suroeste podrían seguir superando los 80 kilómetros por hora, y hasta las 09:00 de la mañana en zonas expuestas de este territorio y también de Álava, por viento superior a los 100 kilómetros por hora.

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, pronostica que durante las primeras horas del martes el viento del sur todavía soplará con intensidad, sobre todo en el oeste, pero a lo largo de la mañana amainará.

Por su parte, la Agencia Estatal de Meteorología, Aemet, mantendrá un aviso amarillo por viento en la vertiente cantábrica, activo desde este lunes a las 19:00 horas, por rachas que podrían superar los 70 kilómetros por hora.

Alertas Meteorológicas Bizkaia Araba-Álava Navarra Sociedad

