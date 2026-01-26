Eguraldia

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Haizeak eragindako abisu horiak aktibatuko dituzte astearte goizera arte Araban, Bizkaian eta Nafarroan

Haize-boladek 100 km/h-ko abiadura gaindi dezakete Araban eta Bizkaian, eta 70 km/h-koa Nafarroako Kantauri isurialdean.

Contenedores desplazados en Bermeo por las fuertes rachas de viento de la borrasca 'Benjamin' EUROPA PRESS EUSKADI 23/10/2025
Haizeak iraulitako edukiontzi bat Bermeon. Argazkia: Europa Press
author image

EITB

Azken eguneratzea

Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak abisu horia ezarriko du astearte honetako 09:00ak arte Bizkaiko eta Arabako haizeguneetan 100 km/h-ko abiadura gaindi dezaketen haize-boladengatik. Nafarroan, Aemetek abisu horia mantenduko du Kantauri isurialdean goizaldeko 05:00ak arte.

Euskal Autonomia Erkidegoan, Segurtasun Sailak alerta laranja ezarri zuen igandean haizeagatik, eta astelehen honetan abisu horia ezarriko du 21:00etatik aurrera. Bizkaiko haizeguneetan 100 km/h-ko abiadura gaindi dezakete boladek, batez ere mendi inguruetan.

Abisu hori astearte goizaldeko 03:00ak arte mantenduko da Bizkaian, haizeguneak ez diren lekuetan, hego-mendebaldeko haize-boladek 80 km/h-ko abiadura gainditzen jarrai dezaketelako, eta goizeko 09:00ak arte lurralde horretan eta Araban, haizeguneetan, 100 km/h-tik gorako haize-boladak espero direlako.

Euskalmet Euskal Meteorologia Agentziak iragarri duenez, astearteko lehen orduetan hegoaldeko haizeak gogor joko du, batez ere mendebaldean, baina goizean zehar baretu egingo da.

Bestalde, Aemet Estatuko Meteorologia Agentziak abisu horia ezarri du Kantauri isurialdean haizeagatik, astelehen honetan, 19:00etatik aurrera, 70 km/h-ko abiadura gaindi dezaketen haizeengatik. Abisu hori astearteko 05:00ak arte egongo da indarrean.

Alerta Meteorologikoak Bizkaia Araba Nafarroa Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X