Un fallo del software del centro de control de Adif, origen de la caída del servicio de Rodalies del lunes

El secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, ha asegurado este martes que la caída ayer del servicio de Rodalies se debió a un fallo en el software instalado hacía solo tres meses en el centro de control de Adif en la estación de França, y ha garantizado que no volverá a ocurrir.

"Lo que pasó ayer no había pasado nunca. Es un software nuevo, que llevaba tres meses instalado por una empresa contratada por Adif y falló", ha detallado en declaraciones a Catalunya Ràdio.

Santano ha afirmado que ya está "al cien por cien" descartado que el incidente informático se debiera a un sabotaje, un cibertaque o un error humano.