Adifen kontrol zentroko softwareko akats batek eragin zuen Rodaliesen asteleheneko gorabehera

Jose Antonio Santano Espainiako Garraio idazkariak baztertu egin du gorabehera sabotaje, zibereraso edo giza akats batek eragin izana. 

adif
Rodaliesen tren bat. Artxiboko argazkia: EFE
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Atzo, Rodalies Kataluniako aldirietako tren zerbitzuan izandako etenaldia Adifen kontrol zentroko softwarean gertatutako akats batek eragin zuela ziurtatu du Jose Antonio Santano Espainiako Garraio idazkariak, eta adierazi du akatsa ez dela berriro gertatuko. Azaldu duenez, aipaturiko softwarea duela hiru hilabete instalatu zuten Bartzelonako França geltokian.

"Atzo gertatu zena ez da aurrez inoiz gertatu izan. Software berria da, Adifek kontratatutako enpresa batek duela hiru hilabete instalatu zuen", azaldu du Catalunya Radion egindako adierazpenetan.

Bestalde, Garraio idazkariak baztertu egin du zerbitzuaren etena sabotaje, zibereraso edo giza akats batek eragin izana.

