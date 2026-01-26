Goiz kaotikoa berriro Rodaliesen, Adifen kontrol-zentroan gorabeherak izan direlako
Zerbitzua bi aldiz eten egin da gaur goizean, Adifen kontrol-zentroan izandako arazoengatik, eta pixkanaka ari da zerbitzua bere onera itzultzen. Kataluniako Gobernuak etxetik lan egitea aholkatu die aukera dutenei.
Kataluniako Rodalies eta Distantzia Ertaineko zerbitzuak egoera kaotikoan hasi du berriro eguna, gaur goizean Adifen kontrol zentroak izan dituen gorabeheren ondorioz. Gorabehera horien eraginez trenen zirkulazioa eten dute birritan goizean goiz, eta "gorabehera orokorrak" dauden arren, zerbitzua bere onera itzultzen ari dela jakinarazi du Adifek.
Asteburuan ez du jardunik izan, eta gaur goizean zerbitzuari berrekin eta ordu erdira, 06:30 aldera, Rodaliesen zerbitzua berriro eten dute Adifen kontrol-zentroan arazoak izan direlako.
Renferen bozeramaile Antonio Carmonak geroago jakinarazi zuenez, Rodaliesen zerbitzua 07:05ean jarri da berriro martxan, Adifen kontrol zentroko gorabehera teknikoa konponduta. Hori horrela, trenak berriro zirkulatzen hasi dira, eta zerbitzuak pixkanaka hartu du ohiko martxa.
Hala ere, 10 minutu geroago, Renfek jakinarazi du Adifen kontrol zentroan beste arazo tekniko bat izan dela, eta hori dela eta trenen zirkulazioa berriro eten da.
Hori horrela, astelehen honetako lehen orduan zerbitzua martxan jarri ondoren, 06:42 aldera, zerbitzua eten egin da, eta 07:05ean berriro martxan jarri da. 19 minutura, aldiz, berriro eten da zerbitzua gorabehera beraren ondorioz, eta 07:44an konpondu dela jakinarazi dute.
Hala, Kataluniako Gobernuak berriro eskatu die herritarrei telelana egiteko, eta "irtenbideak berehala" emateko eskatu die Adif eta Renferi.
Era berean, Generalitateak jakinarazi du hiri arteko autobusen zerbitzua indartu egin duela, eta bihar eragile sozial eta ekonomikoekin bilduko dela krisia jorratzeko.
Ez da baztertzen zibererasoa
Catalunya Radion egindako adierazpenetan, Salvador Almenar Adifen komunikazio-zuzendariak adierazi du gaur goizeko intzidentzia Françako tren-erregulazioko zentroko komunikazio sistemako "akats informatikoa" dela.
Almenarrek azpimarratu du behin baino gehiagotan bertan behera utzi behar izan dutela tren zerbitzua "segurtasun" arrazoiengatik, eta gertakariaren arrazoiak argitzeko ikerketa abiatu dutela gaineratu du.
"Ez dugu ezer baztertzen. Ez dakigu zer gertatu den ", ziurtatu du.
Zentzu horretan, Oscar Puente Espainiako Garraio ministroak esan du Adifen kontrol zentroko gorabehera zerk eragin duen aztertzen ari direla, eta zibererasoaren aukera dela hipotesietako bat, "denbora tarte txikian" bi aldiz gertatu delako.
