TRENBIDEAK ETA GARRAIOA

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Puentek ez du baztertu "zibererasoaren hipotesia" Rodaliesen zerbitzuan

Hipotesi hori mahai gainean dagoela aitortu du Espainiako ministroak, zerbitzua ohikoan jarduten ari zelako eta "oso denbora gutxian bi aldiz eten" delako.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, atiende a los medios en una rueda de prensa, en la sede del Ministerio de Transportes, a 23 de enero de 2026, en Madrid (España). Puente actualiza los últimos datos sobre la investigación del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) en el que fallecieron 45 personas. Matias Chiofalo / Europa Press 23 ENERO 2026 ACCIDENTE DE TREN;ACCIDENTE FERROVIARIO 23/1/2026

Puente, artxiboko irudi batean. Argazkia: EFE

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Oscar Puente Espainiako Garraio eta Mugikortasun Iraunkorreko ministroak ez du baztertu "zibereraso" batek eragin izana gaur goizaldean Kataluniako Rodalies zerbitzuan izandako gorabeherak; izan ere, bi aldiz izan dira arazo informatikoak oso denbora gutxian Adifen kontrol-zentroan.

Puentek TVEn egin ditu adierazpenok, eta zehaztu du oraindik ez dakitela zer gertatu den, eta ez duela "ezer elikatu" nahi.

"Zibererasoaren hipotesia aukera bat da, baina, ez dut ezer esan nahi, ez dudalako ezer elikatu nahi, jakin barik", adierazi du ministroak, eta hipotesi hori mahai gainean egon badagoela gogorarazi du, zerbitzua ohiko legez ari zelako, eta "bi etenaldi" izan direlako "oso denbora gutxian".

Hala ere, orain garrantzitsuena zerbitzua aurrera ateratzea dela azpimarratu du ministroak, Gelidako istripuaren ondoren zerbitzua bost egunez zerbitzua ia erabat etenda egon eta gero.

Jardunaldi kaotiko berria Rodaliesen, Adifeko kontrol-zentroan izandako gorabeherengatik
Katalunia Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X