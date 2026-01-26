Puentek ez du baztertu "zibererasoaren hipotesia" Rodaliesen zerbitzuan
Hipotesi hori mahai gainean dagoela aitortu du Espainiako ministroak, zerbitzua ohikoan jarduten ari zelako eta "oso denbora gutxian bi aldiz eten" delako.
Oscar Puente Espainiako Garraio eta Mugikortasun Iraunkorreko ministroak ez du baztertu "zibereraso" batek eragin izana gaur goizaldean Kataluniako Rodalies zerbitzuan izandako gorabeherak; izan ere, bi aldiz izan dira arazo informatikoak oso denbora gutxian Adifen kontrol-zentroan.
Puentek TVEn egin ditu adierazpenok, eta zehaztu du oraindik ez dakitela zer gertatu den, eta ez duela "ezer elikatu" nahi.
"Zibererasoaren hipotesia aukera bat da, baina, ez dut ezer esan nahi, ez dudalako ezer elikatu nahi, jakin barik", adierazi du ministroak, eta hipotesi hori mahai gainean egon badagoela gogorarazi du, zerbitzua ohiko legez ari zelako, eta "bi etenaldi" izan direlako "oso denbora gutxian".
Hala ere, orain garrantzitsuena zerbitzua aurrera ateratzea dela azpimarratu du ministroak, Gelidako istripuaren ondoren zerbitzua bost egunez zerbitzua ia erabat etenda egon eta gero.
