Puente no descarta la "hipótesis del ciberataque" en Rodalies

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible español, Óscar Puente, no ha descartado hoy la "hipótesis del ciberataque" en el servicio de Rodalies en Cataluña esta madrugada, donde se ha visto interrumpido el servicio en dos ocasiones dada una incidencia en la Estación de França.



Puente ha realizado estas declaraciones en TVE, en las que ha precisado que no aún no saben lo ocurrido por lo que no quiere "alimentar nada".



"Es una de las hipótesis de ciberataque pero en fin, yo tampoco quiero aquí decir nada porque no quiero alimentar nada que no sabemos lo que ha sucedido", ha señalado el ministro quien ha recordado que esta hipótesis es una de las que se están manejando porque el servicio iba normal y "se han producido dos caídas en muy poco tiempo".



No obstante, considera que lo importante ahora es que después de estos "terribles cinco días en Rodalies", en referencia al parón del servicio tras el accidente de Gelida en el que falleció el maquinista, el servicio salga adelante, funcione con normalidad.