Nueva jornada caótica en Rodalies por incidencias en el centro de control de Adif

El servicio se ha suspendido dos veces esta misma mañana por incidencias en el control centralizado de Adif, aunque el servicio se está recuperando de manera progresiva. Puente no descarta que haya sido un ciberataque. Cataluña reactiva la recomendación de teletrabajar.

Servicio Rodalies en Cataluña. Foto: EFE
Agencias | EITB

Última actualización

El servicio de Rodalies y Media Distancia de Cataluña vuelve a sufrir una jornada caótica a raíz de las incidencias que afectan esta mañana al centro de control centralizado de Adif, y que repercuten en continuas suspensiones de la circulación de trenes. Sin embargo, tras los parones de primera hora, el servicio ya está recuperando de manera progresiva.

Después de suspenderse el servicio de Rodalies hacia las 6:30 horas de esta mañana, apenas media hora después de su recuperación tras un fin de semana paralizado por el problema en el centro de control de Adif, el gestor de infraestructuras y Renfe anunciaban la resolución de la incidencia.

El portavoz de Renfe, Antonio Carmona, informaba posteriormente de que el servicio de Rodalies se reanudaba a las 7:05 horas al resolverse la incidencia técnica en el centro de control centralizado de Adif y que, de esta manera, los trenes habían empezado a circular de nuevo y el servicio se iría recuperando de forma progresiva.

No obstante, apenas 10 minutos después Renfe ha informado de que se ha vuelto a reproducir la incidencia en el centro de control de Adif y que se ha vuelto a suspender la circulación de trenes.

Después que a primera hora de este lunes se haya iniciado el servicio y sobre las 6:42 horas se suspendiera el servicio por la misma incidencia que la segunda y se recuperara a las 7:05 horas, y 19 minutos más tarde, a las 7:24 horas, se ha reproducido la incidencia, que se ha solucionado sobre las 07:44.

Así, el Govern ha pedido de nuevo a la ciudadanía que teletrabaje si es posible, y ha exigido "soluciones inmediatas" a Adif, el gestor ferroviario, y a Renfe, el operador de Rodalies.

Asimismo, ha anunciado que está reforzando el servicio de autobuses interurbanos, y que se reunirá con los agentes sociales y económicos para abordar la crisis de Rodalies.

No se descarta la posibilidad del ciberataque

En declaraciones a Catalunya Ràdio, el director de comunicación de Adif, Salvador Almenar, ha asegurado que la incidencia que se ha ido repitiendo durante la mañana es un "fallo informático" en el sistema de comunicación del centro de regulación ferroviario en la estación de França.

Almenar ha subrayado que se ha tenido que suspender en varias ocasiones el reinicio del servicio de tren por cuestiones de "seguridad" y ha apuntado que se ha abierto una investigación para esclarecer las causas de la incidencia.

"No descartamos ninguna opción. No sabemos qué ha pasado", ha asegurado.

En los mismos términos ha dicho el ministro español de Transportes, Óscar Puente, que se están analizando las causas de la caída de este servicio y que un posible sabotaje, un ciberataque, es una hipótesis que se investiga, ya que se han producido dos caídas "en poco tiempo", aunque, con ello, no quiere decir nada.

