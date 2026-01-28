Borrasca Kristin
La “pequeña pero profunda” borrasca Kristin cruza la península, dejando nieve, lluvias y fuertes vientos

La jornada está siendo especialmente complicada en Madrid por el viento y la nieve, en Andalucía por las lluvias, y en Galicia y Portugal, por las lluvias y el temporal costero, con dos personas fallecidas en el país luso y cientos de miles de personas sin electricidad. La crecida de ríos es ahora la mayor preocupación en numerosos puntos de toda la geografía peninsular por lo que las autoridades recomiendan extremar la precaución y mantenerse informado de la situación de cauces y carreteras.
LEÓN, 28/01/2026.- Varias personas caminan entre la nieve caída este miércoles en León. El temporal está dejando o intensas nevadas en la provincia de León con incidencias en el transporte por carretera y el incremento de caudal en las vías fluviales tras encadenar sucesivas borrascas en los últimos días, lo que también ha impedido 732 alumnos no hayan podido asistir a clase en varias localidades de la Montaña Leonesa. EFE/J.Casares

Nieve en León. Foto: EFE.

Los expertos presentaron a Kristin como una borrasca “pequeña pero profunda”, o, dicho de otro modo, corta pero intensa, y así está siendo. Pese a que en el País Vasco se disfruta hoy de un día relativamente luminoso y agradable, lo cierto es que la jornada del miércoles está resultando muy difícil e incluso caótica en varias zonas de la Península Ibérica, por la presencia de nieve, lluvias, vientos y grandes olas.

El corte de algunas autovías, como la A-6 en Madrid, o la A-7 en Almería y en Cádiz, entre las más de 170 carreteras afectadas por el temporal, junto con la caída de árboles y mobiliario urbano y el cierre de colegios, parques y monumentos son las principales incidencias dejadas por la borrasca Kristin este miércoles a su paso por España, con nevadas significativas en Castilla y León, Castilla-La Mancha y Comunidad de Madrid.

Las abundantes nevadas han sido este miércoles el gran problema en la meseta norte y el centro de la península, donde ha nevado copiosamente por encima de los 600 metros, lo que ha provocado que Madrid capital quedara, por momentos, colapsada y se registraran retrasos e incidencias importantes en la red de transporte público, tanto por carretera, como por tren. También el Aeorpuerto Adolfo Suárez ha sufrido demoras por la nieve, al tener que cerrar una de las cuatro pistas; sin embargo, AENA ha informado de que ya opera con normalidad. Pese a todas estas incidencias, en la capital no ha habido que lamentar incidencias graves o significativas.

LA BERZOSA (ESPAÑA), 28/01/2026.- Vista de la carretera nevada a primera hora a la altura de La Berzosa, Madrid este miércoles. El temporal de frío, lluvia y nieve que atraviesa estos días la península mantiene afectados todos los puertos en la Comunidad Madrid por las consecuencias del hielo y la nieve, según ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid en sus redes sociales. EFE/ X/DGT / SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)
Castilla y León ha amanecido también cubierta de nieve y con vientos intensos. La situación más complicada se ha registrado en las carreteras de León, Ávila y Segovia, aunque también ha habido incidencias destacadas en Zamora, Salamanca y Valladolid y en puntos concretos de las provincias de Burgos, Palencia y Soria.  Trece mil escolares no han podido asistir a clase en Castilla y León debido a las consecuencias del temporal.

Kristin también ha azotado otras zonas como Valencia o Castilla-La Mancha, donde al menos 1.100 estudiantes se han quedado sin clases, al haber sido afectadas por la nieve docenas de rutas escolares.

CÁCERES, 28/01/2026.- Vista del muro del IES El Brocense de Cáceres que se ha derrumbado a causa del fuerte viento. Las fuertes rachas de viento que acompañan a la borrasca Kristin a su paso por Extremadura, con avisos de alerta roja en tres comarcas cacereñas, han provocado numerosas caídas de tejas, cascotes de cornisas y árboles en la capital cacereña, uno de los cuales ha derribado el muro perimetral de un centro educativo. EFE/ Eduardo Villanueva

En Extremadura el viento ha cuasado numerosos incidentes, como caídas de árboles, cascotes y muros. 

En Andalucía han sido la lluvia y el viento los causantes de los principales problemas y el río Guadalquivir está bajo nivel rojo de emergencia en un punto y amarillo en otros cuatro debido a la crecida de su curso.

El temporal, especialmente las fuertes rachas de viento y la caída de árboles, ha dejado sin electricidad a 170 000 personas en diferentes provincias y ha condicionado la circulación en numerosas carreteras de la región.

Las clases se han suspendido en 77 municipios de Andalucía, en las provincias de Almería, Málaga y Cádiz. También se han cancelado las citas presenciales en las oficinas de empleo de los municipios y se ha decretado el cierre de parques.

A CORUÑA, 28/01/26.- Las olas rompen contra la playa del Orzán, en A Coruña, este miércoles donde la nueva borrasca, Kristin, mantiene en alerta por nieve, lluvia y viento a todas las comunidades autónomas, salvo a Navarra. EFE/Cabalar

Asimismo, el temporal marítimo está dejando olas de más de ocho metros en Galicia y de más de seis metros en buena parte del Mediterráneo, desde la Comunidad Valenciana hasta las costas prácticamente del Estrecho. En el entorno del Golfo de Cádiz también se registra oleaje importante.

La crecida de ríos es ahora la mayor preocupación en numerosos puntos de toda la geografía de la península por lo que las autoridades recomiendan extremar la precaución y mantenerse informado de la situación de cauces y carreteras. 

Dos fallecidos en Portugal y miles de personas sin luz

Cientos de miles de personas están sin electricidad en Portugal por el temporal Kristin que ha causado dos muertos en territorio luso, informó el Gobierno portugués.

En un comunicado, el gabinete del primer ministro Luís Montenegro, ha lamentado "profundamente" el fallecimiento de esas dos personas por la borrasca y ha dado su pésame a las familias.

Según datos de la Autoridad Nacional de Emergencia y Protección Civil (ANEPC), una de ellas ja fallecido la pasada madrugada por la caída de un árbol sobre el coche en que se encontraba en Vila Franca da Xira, a 37 kilómetros al noreste de Lisboa, mientras que la otra perdió la vida en Monte Real, a 156 kilómetros al norte de la capital, después de que se le desplomara encima "una estructura".

Sobre el suministro eléctrico,  ha precisado que la región más afectada es la costa central y que se está trabajando para restablecerlo.

FOTODELDÍA Figueira da Foz (Portugal), 28/01/2026.- Parte del techo de la antigua universidad se derrumba, dañando varios coches, debido al paso de la tormenta Kristin en Figueira da Foz, Portugal, 28 de enero de 2026. El Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera (IPMA) ha emitido múltiples advertencias mientras Portugal continental experimenta lluvia, fuertes vientos, nieve y mares agitados por la tormenta. (Tormenta) EFE/EPA/PAULO NOVAIS
