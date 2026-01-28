La “pequeña pero profunda” borrasca Kristin cruza la península, dejando nieve, lluvias y fuertes vientos

Los expertos presentaron a Kristin como una borrasca “pequeña pero profunda”, o, dicho de otro modo, corta pero intensa, y así está siendo. Pese a que en el País Vasco se disfruta hoy de un día relativamente luminoso y agradable, lo cierto es que la jornada del miércoles está resultando muy difícil e incluso caótica en varias zonas de la Península Ibérica, por la presencia de nieve, lluvias, vientos y grandes olas.

El corte de algunas autovías, como la A-6 en Madrid, o la A-7 en Almería y en Cádiz, entre las más de 170 carreteras afectadas por el temporal, junto con la caída de árboles y mobiliario urbano y el cierre de colegios, parques y monumentos son las principales incidencias dejadas por la borrasca Kristin este miércoles a su paso por España, con nevadas significativas en Castilla y León, Castilla-La Mancha y Comunidad de Madrid.



Las abundantes nevadas han sido este miércoles el gran problema en la meseta norte y el centro de la península, donde ha nevado copiosamente por encima de los 600 metros, lo que ha provocado que Madrid capital quedara, por momentos, colapsada y se registraran retrasos e incidencias importantes en la red de transporte público, tanto por carretera, como por tren. También el Aeorpuerto Adolfo Suárez ha sufrido demoras por la nieve, al tener que cerrar una de las cuatro pistas; sin embargo, AENA ha informado de que ya opera con normalidad. Pese a todas estas incidencias, en la capital no ha habido que lamentar incidencias graves o significativas.