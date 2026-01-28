La “pequeña pero profunda” borrasca Kristin cruza la península, dejando nieve, lluvias y fuertes vientos
Los expertos presentaron a Kristin como una borrasca “pequeña pero profunda”, o, dicho de otro modo, corta pero intensa, y así está siendo. Pese a que en el País Vasco se disfruta hoy de un día relativamente luminoso y agradable, lo cierto es que la jornada del miércoles está resultando muy difícil e incluso caótica en varias zonas de la Península Ibérica, por la presencia de nieve, lluvias, vientos y grandes olas.
El corte de algunas autovías, como la A-6 en Madrid, o la A-7 en Almería y en Cádiz, entre las más de 170 carreteras afectadas por el temporal, junto con la caída de árboles y mobiliario urbano y el cierre de colegios, parques y monumentos son las principales incidencias dejadas por la borrasca Kristin este miércoles a su paso por España, con nevadas significativas en Castilla y León, Castilla-La Mancha y Comunidad de Madrid.
Las abundantes nevadas han sido este miércoles el gran problema en la meseta norte y el centro de la península, donde ha nevado copiosamente por encima de los 600 metros, lo que ha provocado que Madrid capital quedara, por momentos, colapsada y se registraran retrasos e incidencias importantes en la red de transporte público, tanto por carretera, como por tren. También el Aeorpuerto Adolfo Suárez ha sufrido demoras por la nieve, al tener que cerrar una de las cuatro pistas; sin embargo, AENA ha informado de que ya opera con normalidad. Pese a todas estas incidencias, en la capital no ha habido que lamentar incidencias graves o significativas.
Castilla y León ha amanecido también cubierta de nieve y con vientos intensos. La situación más complicada se ha registrado en las carreteras de León, Ávila y Segovia, aunque también ha habido incidencias destacadas en Zamora, Salamanca y Valladolid y en puntos concretos de las provincias de Burgos, Palencia y Soria. Trece mil escolares no han podido asistir a clase en Castilla y León debido a las consecuencias del temporal.
Kristin también ha azotado otras zonas como Valencia o Castilla-La Mancha, donde al menos 1.100 estudiantes se han quedado sin clases, al haber sido afectadas por la nieve docenas de rutas escolares.
En Extremadura el viento ha cuasado numerosos incidentes, como caídas de árboles, cascotes y muros.
En Andalucía han sido la lluvia y el viento los causantes de los principales problemas y el río Guadalquivir está bajo nivel rojo de emergencia en un punto y amarillo en otros cuatro debido a la crecida de su curso.
El temporal, especialmente las fuertes rachas de viento y la caída de árboles, ha dejado sin electricidad a 170 000 personas en diferentes provincias y ha condicionado la circulación en numerosas carreteras de la región.
Las clases se han suspendido en 77 municipios de Andalucía, en las provincias de Almería, Málaga y Cádiz. También se han cancelado las citas presenciales en las oficinas de empleo de los municipios y se ha decretado el cierre de parques.
Asimismo, el temporal marítimo está dejando olas de más de ocho metros en Galicia y de más de seis metros en buena parte del Mediterráneo, desde la Comunidad Valenciana hasta las costas prácticamente del Estrecho. En el entorno del Golfo de Cádiz también se registra oleaje importante.
La crecida de ríos es ahora la mayor preocupación en numerosos puntos de toda la geografía de la península por lo que las autoridades recomiendan extremar la precaución y mantenerse informado de la situación de cauces y carreteras.
Dos fallecidos en Portugal y miles de personas sin luz
Cientos de miles de personas están sin electricidad en Portugal por el temporal Kristin que ha causado dos muertos en territorio luso, informó el Gobierno portugués.
En un comunicado, el gabinete del primer ministro Luís Montenegro, ha lamentado "profundamente" el fallecimiento de esas dos personas por la borrasca y ha dado su pésame a las familias.
Según datos de la Autoridad Nacional de Emergencia y Protección Civil (ANEPC), una de ellas ja fallecido la pasada madrugada por la caída de un árbol sobre el coche en que se encontraba en Vila Franca da Xira, a 37 kilómetros al noreste de Lisboa, mientras que la otra perdió la vida en Monte Real, a 156 kilómetros al norte de la capital, después de que se le desplomara encima "una estructura".
Sobre el suministro eléctrico, ha precisado que la región más afectada es la costa central y que se está trabajando para restablecerlo.
