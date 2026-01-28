Kristin borraska
Kristin depresio "txiki baina sakonak" penintsula zeharkatu du eta elurra, euriteak eta haize bortitzak utzi ditu

Eguna bereziki zaila izan da Madrilen, haizeagatik eta elurragatik, Andaluzian euriagatik, eta Galizian eta Portugalen, euriagatik eta kostaldeko denboraleagatik. Bi pertsona hil dira Portugalen, eta ehunka mila pertsona argindarrik gabe daude han. Ibaien ur-goraldia da orain kezka nagusia penintsulako hainbat tokitan, eta, horregatik, agintariek arreta handiz ibiltzea eta ibaien eta errepideei buruzko informazioari adi egotea gomendatu dute.

LEÓN, 28/01/2026.- Varias personas caminan entre la nieve caída este miércoles en León. El temporal está dejando o intensas nevadas en la provincia de León con incidencias en el transporte por carretera y el incremento de caudal en las vías fluviales tras encadenar sucesivas borrascas en los últimos días, lo que también ha impedido 732 alumnos no hayan podido asistir a clase en varias localidades de la Montaña Leonesa. EFE/J.Casares

Elurra Leonen. Argazkia: EFE.

Adituek depresio "txiki baina sakon" gisa aurkeztu zuten Kristin, laburra eta bizia izango zela, eta halaxe izan da. Nahiz eta Euskal Herrian eguna argitsu eta atsegina izan den, asteazkena zaila eta kaotikoa izan da Iberiar Penintsulako hainbat lekutan, elurra, euriak, haizeak eta olatu handiak direla eta.

Kristin depresioak Espainian utzi dituen gorabehera nagusien artean daude Madrilen A-6 errepidea edo Almerian eta Cadizen A-7 errepideak itxi behar izana, nahiz eta denboraleak 170 errepide baino gehiagotan izan duen eragina. Zuhaitzak eta hiri-altzariak ere bota ditu haizeak eta ikastetxeak, parkeak eta monumentuak itxi behar izan dituzte toki askotan. Elurte esanguratsuak izan dira Gaztela eta Leonen, Gaztela-Mantxan eta Madrilgo Erkidegoan.

Elurra bapo bota du asteazken honetan iparraldeko goi-ordokian eta penintsulako erdialdean, 600 metrotik gora elurra erruz egin du. Ondorioz, uneka, erabat kolapsatuta geratu da Madril hiriburua eta inguruak, eta atzerapenak eta gorabehera handiak izan dira garraio publikoan, bai errepidez, bai trenez. Adolfo Suarez Aireportuan ere atzerapenak izan dira elurragatik, lau pistetako bat itxi behar izan baitute; hala ere, AENAk jakinarazi du normaltasunez ari direla jada lanean. Gorabehera horiek guztiez aparte, ez da borraskari lotutako ezbehar larririk edo esanguratsurik izan.

LA BERZOSA (ESPAÑA), 28/01/2026.- Vista de la carretera nevada a primera hora a la altura de La Berzosa, Madrid este miércoles. El temporal de frío, lluvia y nieve que atraviesa estos días la península mantiene afectados todos los puertos en la Comunidad Madrid por las consecuencias del hielo y la nieve, según ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid en sus redes sociales. EFE/ X/DGT / SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)
Gaztela eta Leon ere elurrez estalita eta haize gogorrekin esnatu da. Egoerarik zailena Leongo, Avilako eta Segoviako errepideetan izan da, baina gorabehera nabarmenak izan dira Zamora, Salamanca eta Valladoliden eta Burgos, Palentzia eta Soria probintzietako puntu zehatzetan ere. Mila ikasletik gora eskolara joan ezinda geratu dira gaur erkidego horretan. 

Kristinek beste erkidego batzuk ere astindu ditu, hala nola Valentzia o Gaztela-Mantxa, non gutxienez 1.100 ikasle eskolarik gabe geratu diren, elurrak errepideak estali dituenez, ikastetxeetara iristea ezinezko zitzaielako. 

CÁCERES, 28/01/2026.- Vista del muro del IES El Brocense de Cáceres que se ha derrumbado a causa del fuerte viento. Las fuertes rachas de viento que acompañan a la borrasca Kristin a su paso por Extremadura, con avisos de alerta roja en tres comarcas cacereñas, han provocado numerosas caídas de tejas, cascotes de cornisas y árboles en la capital cacereña, uno de los cuales ha derribado el muro perimetral de un centro educativo. EFE/ Eduardo Villanueva

Extremaduran haizeak gorabehera ugari eragin ditu, zuhaitzak, eraikin zatiak eta hormak bota dituzte ufadek. 

Andaluzian, euriak eta haizeak eragin dituzte arazo nagusiak, eta Guadalquivir ibaia larrialdiko maila gorrian dago puntu batean, eta horian beste lautan, ur-goraldia dela eta.

Denboraleak, batez ere haize-bolada gogorrek eta zuhaitzen erorketak, 170.000 pertsona argindarrik gabe utzi dituzte hainbat probintziatan, eta eskualdeko errepide ugaritako zirkulazioa baldintzatu dute.

Almerian, Malagan eta Cadizen 77 udalerritan klaseak bertan behera geratu dira, baita, esaterako, enplegu-bulegoetan aurrez aurreko hitzorduak ere, eta parkeak itxi egin behar izan dituzte. 

A CORUÑA, 28/01/26.- Las olas rompen contra la playa del Orzán, en A Coruña, este miércoles donde la nueva borrasca, Kristin, mantiene en alerta por nieve, lluvia y viento a todas las comunidades autónomas, salvo a Navarra. EFE/Cabalar

Era berean, itsas denboralea zortzi metrotik gorako olatuak uzten ari da Galizian eta sei metrotik gorako olatuak Mediterraneoaren zati handi batean, Valentziako Erkidegotik hasi eta Gibraltargo Itsasarteko kostalderaino.

Ibaien ur-goraldia da orain kezka nagusia penintsulako hainbat tokitan, eta, horregatik, agintariek arreta handiz ibiltzea eta ibaien eta errepideei buruzko informazioari adi egotea gomendatu dute.

Bi hildako Portugalen eta milaka pertsona argirik gabe

Ehunka mila pertsona elektrizitaterik gabe daude Portugalen eta denboraleak bi hildako eragin ditu Portugalen, Gobernuak jakitera eman duenez.

Ohar batean, Luis Montenegro lehen ministroaren kabineteak "sakonki" deitoratu du bi pertsona horien heriotza, eta doluminak eman dizkie familiei.

Larrialdietarako eta Babes Zibilerako Agintaritza Nazionalaren (ANEPC) datuen arabera, horietako bat bart hil da, Vila Franca da Xiran, Lisboatik 37 kilometro ipar-ekialdera, gidatzen zuen autoaren gainera zuhaitz bat erorita. Bestea, berriz, Monte Realen hil da, hiriburutik 156 kilometro iparraldera, "egitura bat" gainera erori ostean.

Hornidura elektrikoari dagokionez, lGobernuak zehaztu du eskualde kaltetuena erdiko kostaldea dela eta hura berrezartzeko lanean ari direla.

FOTODELDÍA Figueira da Foz (Portugal), 28/01/2026.- Parte del techo de la antigua universidad se derrumba, dañando varios coches, debido al paso de la tormenta Kristin en Figueira da Foz, Portugal, 28 de enero de 2026. El Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera (IPMA) ha emitido múltiples advertencias mientras Portugal continental experimenta lluvia, fuertes vientos, nieve y mares agitados por la tormenta. (Tormenta) EFE/EPA/PAULO NOVAIS
Elurra Espainia Portugal Denboraleak Alerta Meteorologikoak Gizartea

