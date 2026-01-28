Metro Bilbao sufre retrasos generalizados por incidencias técnicas
Se está produciendo retrasos de alrededor 20 minutos.
Metro Bilbao está sufriendo retrasos generalizados en toda la red por incidencias técnicas. Aunque la incidencia ya se ha solucionados, persisten los retrasos de alrededor de 20 minutos.
Se ha producido una avería en la gestión automática del tráfico, que está afectando a la Línea 2 (Basauri - Kabieces), lo que está causando retrasos, por lo que los viajeros se agolpan en las estaciones a la espera de la llegado de los trenes, y que las unidades se queden paradas entre estaciones.
