Metro Bilbao sufre retrasos generalizados por incidencias técnicas

Se está produciendo retrasos de alrededor 20 minutos.

Imagen de archivo de Metro Bilbao.
Euskaraz irakurri: Bilboko metroak atzerapenak izan ditu gorabehera teknikoengatik
author image

EITB

Última actualización

Metro Bilbao está sufriendo retrasos generalizados en toda la red por incidencias técnicas. Aunque la incidencia ya se ha solucionados, persisten los retrasos de alrededor de 20 minutos. 

Se ha producido una avería en la gestión automática del tráfico, que está afectando a la Línea 2 (Basauri - Kabieces), lo que está causando retrasos, por lo que los viajeros se agolpan en las estaciones a la espera de la llegado de los trenes, y que las unidades se queden paradas entre estaciones.

Bilbao Metro Bilbao Sociedad

