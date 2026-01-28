Gorabeherak
Atzerapenak izaten ari dira Metro Bilbaon arrazoi teknikoengatik

20 minutu inguruko atzerapenak daude zerbitzuan.

Metro Bilbaoko artxiboko irudia.
EITB

Azken eguneratzea

Metro Bilbao atzerapenak izaten ari da sare osoan arrazoi teknikoengatik. Arazoak konpondu diren arren, oraindik 20 minutu inguruko atzerapenak daude. 

Trafikoaren kudeaketa automatikoan matxura bat gertatu da, eta horrek 2. lineari (Basauri - Kabieces) eragin dio. Ondorioz, atzerapenak sortzen ari dira, eta bidaiariak geltokietan pilatzen dira trenak noiz iritsiko zain, eta unitateak geltokien artean geldirik geratzen dira.

 

