Será noticia: vacunas caducadas, tractoradas en Bilbao, Vitoria y Pamplona y Tensión entre Irán y EE. UU

Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
GRAFCAV9184. VITORIA, 28/01/2026.- Los agricultores vascos se han movilizado este miércoles por las calles de Vitoria con una tractorada, organizada por la Uaga y Ataca, en protesta por el acuerdo de la Unión Europea con Mercosur. EFE/ Adrián Ruiz-Hierrro
Tractorada en Vitoria-Gasteiz. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Albistea izango da: iraungitako txertoak, Bilbon, Gasteizen eta Iruñean traktororatuak eta Iran eta AEB arteko tentsioa. UU
EITB

Última actualización

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este jueves, 29 de enero de 2026:

- Osakidetza revacunará "lo antes posible" a los vacunados con dosis caducadas: Según ha anunciado el consejero de Salud del Gobierno Vasco, Alberto Martínez, volverán a ser vacunadas 103 personas a las que se inoculó, entre el 1 de diciembre y el 15 de enero de 2026, la vacuna hexavalente (difteria, tétanos, tosferina, poliomielitis, hepatitis B y Haemophilus influenzae tipo B) de un lote caducado. 

- Tractoradas en Bilbao, Vitoria-Gasteiz y Pamplona: Ayer se movilizaron en Álava y Navarra, y hoy se sumarán a las protestas previstas en Bilbao, donde desde primera hora se concentrarán unos 70 tractores procedentes de Mungia, Durangaldea y Karrantza, convocados por ENBA y EHNE.

- Tensión Irán- EE.UU: Irán ha advertido de que está listo para el diálogo con Estados Unidos, basado en el respeto mutuo y los intereses comunes, pero ha insistido en que si es atacado "se defenderá y responderá como nunca antes". Así lo ha dicho en un breve mensaje a través de la cuenta en X de la Misión Permanente del país ante la ONU en medio de las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, que ha enviado una importante flota militar a la región de Oriente Próximo.

 

Vitoria-Gasteiz Bilbao Pamplona Agricultura Estados Unidos Irán Osakidetza Sociedad

Alberto Martínez Rebeka Ubera
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Martínez acusa a EH Bildu de "crear desasosiego" y la coalición responde al consejero que tiene un "problema de transparencia"

Después de que el consejero de Salud haya acusado a Rebeka Ubera (EH Bildu) de "utilizar una llamada personal", de haber "manipulado la conversación" y de crear "desasosiego" a la población, la parlamentaria de EH Bildu ha calificado de "tristes y desafortunadas" sus palabras y ha asegurado que el que tiene un problema de transparencia y con su gestión es Alberto Martínez y eso es lo que "genera incertidumbre y desasosiego".

FOTODELDÍA ÁVILA, 28/01/2026.-Vista del temporal de nieve en Ávila este miércoles. Todas las provincias de Castilla y León están este miércoles con avisos de nivel naranja o amarillo por riesgo de nieve y viento, que será más importante, en el caso de las nevadas, en la zona del Bierzo y la meseta de León, Zamora y Burgos y Palencia; y por viento en prácticamente toda la zona del sistema central y meseta de la comunidad.- EFE/ Raúl Sanchidrián
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

La “pequeña pero profunda” borrasca Kristin cruza la península, dejando nieve, lluvias y fuertes vientos

La jornada está siendo especialmente complicada en Madrid por el viento y la nieve, en Andalucía por las lluvias, y en Galicia y Portugal, por las lluvias y el temporal costero, con dos personas fallecidas en el país luso y cientos de miles de personas sin electricidad. La crecida de ríos es ahora la mayor preocupación en numerosos puntos de toda la geografía peninsular por lo que las autoridades recomiendan extremar la precaución y mantenerse informado de la situación de cauces y carreteras.
