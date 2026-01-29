Será noticia: vacunas caducadas, tractoradas en Bilbao, Vitoria y Pamplona y Tensión entre Irán y EE. UU

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este jueves, 29 de enero de 2026:

- Osakidetza revacunará "lo antes posible" a los vacunados con dosis caducadas: Según ha anunciado el consejero de Salud del Gobierno Vasco, Alberto Martínez, volverán a ser vacunadas 103 personas a las que se inoculó, entre el 1 de diciembre y el 15 de enero de 2026, la vacuna hexavalente (difteria, tétanos, tosferina, poliomielitis, hepatitis B y Haemophilus influenzae tipo B) de un lote caducado.

- Tractoradas en Bilbao, Vitoria-Gasteiz y Pamplona: Ayer se movilizaron en Álava y Navarra, y hoy se sumarán a las protestas previstas en Bilbao, donde desde primera hora se concentrarán unos 70 tractores procedentes de Mungia, Durangaldea y Karrantza, convocados por ENBA y EHNE.

- Tensión Irán- EE.UU: Irán ha advertido de que está listo para el diálogo con Estados Unidos, basado en el respeto mutuo y los intereses comunes, pero ha insistido en que si es atacado "se defenderá y responderá como nunca antes". Así lo ha dicho en un breve mensaje a través de la cuenta en X de la Misión Permanente del país ante la ONU en medio de las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, que ha enviado una importante flota militar a la región de Oriente Próximo.