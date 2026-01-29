Será noticia: vacunas caducadas, tractoradas en Bilbao, Vitoria y Pamplona y Tensión entre Irán y EE. UU
Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este jueves, 29 de enero de 2026:
- Osakidetza revacunará "lo antes posible" a los vacunados con dosis caducadas: Según ha anunciado el consejero de Salud del Gobierno Vasco, Alberto Martínez, volverán a ser vacunadas 103 personas a las que se inoculó, entre el 1 de diciembre y el 15 de enero de 2026, la vacuna hexavalente (difteria, tétanos, tosferina, poliomielitis, hepatitis B y Haemophilus influenzae tipo B) de un lote caducado.
- Tractoradas en Bilbao, Vitoria-Gasteiz y Pamplona: Ayer se movilizaron en Álava y Navarra, y hoy se sumarán a las protestas previstas en Bilbao, donde desde primera hora se concentrarán unos 70 tractores procedentes de Mungia, Durangaldea y Karrantza, convocados por ENBA y EHNE.
- Tensión Irán- EE.UU: Irán ha advertido de que está listo para el diálogo con Estados Unidos, basado en el respeto mutuo y los intereses comunes, pero ha insistido en que si es atacado "se defenderá y responderá como nunca antes". Así lo ha dicho en un breve mensaje a través de la cuenta en X de la Misión Permanente del país ante la ONU en medio de las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, que ha enviado una importante flota militar a la región de Oriente Próximo.
¿Qué camino hace una vacuna antes de ser administrada?
El consejero de Salud ha admitido que el último caso de vacunas caducadas es fruto de un “error.” O una cadena de errores, porque son varios controles los que han fallado. Este es el trazado de una vacuna desde que se solicita hasta que es inyectada.
Osakidetza revacunará "lo antes posible" a los vacunados en diciembre y enero con dosis caducadas
Según ha anunciado Martínez, en rueda de prensa en Bilbao, volverán a ser vacunadas 103 personas a las que se inoculó, entre el 1 de diciembre y el 15 de enero de 2026, la vacuna hexavalente (difteria, tétanos, tosferina, poliomielitis, hepatitis B y Haemophilus influenzae tipo B) de un lote caducado.
El Departamento de Salud recomienda "prevención combinada" ante el doble riesgo del “chemsex”
La prevención ante esta práctica, que combina el consumo de drogas y las relaciones sexuales, es "clave en un contexto donde las ITS van en aumento".
Javier Ochoa y Garikoitz Arruabarrena, de Masta Taberna de Zarautz, elegidos Cocineros Revelación 2026
Los cocineros de Masta Taberna, de 32 y 33 años, han sido distinguidos en una final en la que ha habido 9 candidaturas finalistas. El galardón ha sido recibido con “sorpresa, emoción y mucho agradecimiento” por Javier Ochoa, que se ha mostrado convencido de que este reconocimiento les dará “un impulso tremendo”.
Martínez acusa a EH Bildu de "crear desasosiego" y la coalición responde al consejero que tiene un "problema de transparencia"
Después de que el consejero de Salud haya acusado a Rebeka Ubera (EH Bildu) de "utilizar una llamada personal", de haber "manipulado la conversación" y de crear "desasosiego" a la población, la parlamentaria de EH Bildu ha calificado de "tristes y desafortunadas" sus palabras y ha asegurado que el que tiene un problema de transparencia y con su gestión es Alberto Martínez y eso es lo que "genera incertidumbre y desasosiego".
La Ertzaintza refuerza la seguridad ante el partido declarado de alto riesgo Athletic Club-Sporting Lisboa
Los aficionados portugueses no podrán entrar al estadio debido a las sanciones previas por el uso de pirotecnia, aunque unos 1500 seguidores han llegado a Bilbao sin entrada.
La “pequeña pero profunda” borrasca Kristin cruza la península, dejando nieve, lluvias y fuertes vientos
La jornada está siendo especialmente complicada en Madrid por el viento y la nieve, en Andalucía por las lluvias, y en Galicia y Portugal, por las lluvias y el temporal costero, con dos personas fallecidas en el país luso y cientos de miles de personas sin electricidad. La crecida de ríos es ahora la mayor preocupación en numerosos puntos de toda la geografía peninsular por lo que las autoridades recomiendan extremar la precaución y mantenerse informado de la situación de cauces y carreteras.
La actriz Susan Sarandon recibirá el Goya Internacional 2026
Sus "excepcionales filmografías e interpretaciones inolvidables" la han convertido en uno de los rostros más destacados del cine, admirado por cinéfilos de todo el mundo.
El consejero de Salud admite un error sobre las vacunas caducadas y se estudia si deberán revacunarse
La decisión de que se revacune o no a los afectados la tomará el consejo vasco asesor de vacunas, que había decidido revacunar a todos, pero un informe llegado hoy desde la Agencia española del Medicamento recomienda revacunar solo a los adultos afectados, que son solo 5, y no a los bebés.