VACUNAS
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Osakidetza revacunará "lo antes posible" a los vacunados en diciembre y enero con dosis caducadas

Según ha anunciado Martínez, en rueda de prensa en Bilbao, volverán a ser vacunadas 103 personas a las que se inoculó, entre el 1 de diciembre y el 15 de enero de 2026, la vacuna hexavalente (difteria, tétanos, tosferina, poliomielitis, hepatitis B y Haemophilus influenzae tipo B) de un lote caducado.

Euskaraz irakurri: Osakidetzak "lehenbailehen" beste txerto bat jarriko die abenduan eta urtarrilean iraungitako txertoa jaso zutenei
author image

EITB

Última actualización

Osakidetza volverá a vacunar a 103 personas afectadas, la mayoría bebés, por el suministro de vacunas hexevalentes caducadas entre el pasado mes de diciembre y la primera quincena de enero.

El consejero de Salud del Gobierno Vasco, Alberto Martínez, y la directora general de Osakidetza, Lore Bilbao, han comparecido a última hora de la tarde de este miércoles ante los medios de comunicación en Bilbao para dar a conocer la resolución emitida por el Consejo Asesor de Vacunas de Euskadi sobre este caso.

Inicialmente este organismo había recomendado volver a vacunar a las 253 personas afectadas, la mayoría bebés, pero se ha vuelto a analizar la situación después de que hoy mismo el Gobierno Vasco haya recibido un informe de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) en el que se planteaba volver a inocular solo a los adultos afectados, que son solo 5.

El motivo es que buena parte de los bebés recibieron las dosis cuando aún no estaban caducadas y el resto cuando había pasado poco tiempo desde su caducidad, por lo que la inmunidad está garantizada.

Se trata de la vacuna hexavalente  que se administra en dos dosis, una a bebés de dos a cuatro meses y otra de refuerzo a los once meses. También a algún adulto con problemas inmunológicos.

Esta mañana,  Martínez ha admitido un "grave error" en la administración de vacunas caducadas. Según ha explicado, se han producido fallos en varios controles: el almacén distribuidor, los centros de salud que recibieron las vacunas y el personal de enfermería que las administró, que fueron más de 50.

 

 

 

 

Titulares de Hoy Osakidetza Vacunas Gobierno Vasco Sociedad

Te puede interesar

Alberto Martínez Rebeka Ubera
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Martínez acusa a EH Bildu de "crear desasosiego" y la coalición responde al consejero que tiene un "problema de transparencia"

Después de que el consejero de Salud haya acusado a Rebeka Ubera (EH Bildu) de "utilizar una llamada personal", de haber "manipulado la conversación" y de crear "desasosiego" a la población, la parlamentaria de EH Bildu ha calificado de "tristes y desafortunadas" sus palabras y ha asegurado que el que tiene un problema de transparencia y con su gestión es Alberto Martínez y eso es lo que "genera incertidumbre y desasosiego".

FOTODELDÍA ÁVILA, 28/01/2026.-Vista del temporal de nieve en Ávila este miércoles. Todas las provincias de Castilla y León están este miércoles con avisos de nivel naranja o amarillo por riesgo de nieve y viento, que será más importante, en el caso de las nevadas, en la zona del Bierzo y la meseta de León, Zamora y Burgos y Palencia; y por viento en prácticamente toda la zona del sistema central y meseta de la comunidad.- EFE/ Raúl Sanchidrián
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

La “pequeña pero profunda” borrasca Kristin cruza la península, dejando nieve, lluvias y fuertes vientos

La jornada está siendo especialmente complicada en Madrid por el viento y la nieve, en Andalucía por las lluvias, y en Galicia y Portugal, por las lluvias y el temporal costero, con dos personas fallecidas en el país luso y cientos de miles de personas sin electricidad. La crecida de ríos es ahora la mayor preocupación en numerosos puntos de toda la geografía peninsular por lo que las autoridades recomiendan extremar la precaución y mantenerse informado de la situación de cauces y carreteras.
Cargar más
Publicidad
X