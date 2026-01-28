Osakidetza volverá a vacunar a 103 personas afectadas, la mayoría bebés, por el suministro de vacunas hexevalentes caducadas entre el pasado mes de diciembre y la primera quincena de enero.



El consejero de Salud del Gobierno Vasco, Alberto Martínez, y la directora general de Osakidetza, Lore Bilbao, han comparecido a última hora de la tarde de este miércoles ante los medios de comunicación en Bilbao para dar a conocer la resolución emitida por el Consejo Asesor de Vacunas de Euskadi sobre este caso.



Inicialmente este organismo había recomendado volver a vacunar a las 253 personas afectadas, la mayoría bebés, pero se ha vuelto a analizar la situación después de que hoy mismo el Gobierno Vasco haya recibido un informe de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) en el que se planteaba volver a inocular solo a los adultos afectados, que son solo 5.



El motivo es que buena parte de los bebés recibieron las dosis cuando aún no estaban caducadas y el resto cuando había pasado poco tiempo desde su caducidad, por lo que la inmunidad está garantizada.



Se trata de la vacuna hexavalente que se administra en dos dosis, una a bebés de dos a cuatro meses y otra de refuerzo a los once meses. También a algún adulto con problemas inmunológicos.

Esta mañana, Martínez ha admitido un "grave error" en la administración de vacunas caducadas. Según ha explicado, se han producido fallos en varios controles: el almacén distribuidor, los centros de salud que recibieron las vacunas y el personal de enfermería que las administró, que fueron más de 50.