Osakidetzak "lehenbailehen" beste txerto bat jarriko die abenduan eta urtarrilean iraungitako txertoa jaso zutenei

Alberto Martinez Eusko Jaurlaritzako Osasun sailburuak eta Lore Bilbao Osakidetzako zuzendari nagusiak agerraldia egin dute arratsaldean, Euskadiko Txertoen Aholku Batzordeak emandako ebazpenaren berri emateko.

author image

EITB

Azken eguneratzea

Alberto Martínez Rebeka Ubera
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Martinezek "ezinegona sortzea" egotzi dio EH Bilduri, eta "gardentasun arazoa" duela erantzun dio koalizioak sailburuari

Osasun sailburuak Rebeka Uberari (EH Bildu) "dei pertsonal bat erabiltzea", "elkarrizketa manipulatzea" eta herrian "egonezina" zabaltzea leporatu ostean, EH Bilduren legebiltzarkideak tristetzat jo ditu bere hitzak. Martinezek gardentasun eta kudeaketa arazo bat duela ziurtatu du Uberak, eta horrek "ziurgabetasuna eta ezinegona" sortzen duela gaineratu du.

FOTODELDÍA ÁVILA, 28/01/2026.-Vista del temporal de nieve en Ávila este miércoles. Todas las provincias de Castilla y León están este miércoles con avisos de nivel naranja o amarillo por riesgo de nieve y viento, que será más importante, en el caso de las nevadas, en la zona del Bierzo y la meseta de León, Zamora y Burgos y Palencia; y por viento en prácticamente toda la zona del sistema central y meseta de la comunidad.- EFE/ Raúl Sanchidrián
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Kristin depresio "txiki baina sakonak" penintsula zeharkatu du eta elurra, euriteak eta haize bortitzak utzi ditu

Eguna bereziki zaila izan da Madrilen, haizeagatik eta elurragatik, Andaluzian euriagatik, eta Galizian eta Portugalen, euriagatik eta kostaldeko denboraleagatik. Bi pertsona hil dira Portugalen, eta ehunka mila pertsona argindarrik gabe daude han. Ibaien ur-goraldia da orain kezka nagusia penintsulako hainbat tokitan, eta, horregatik, agintariek arreta handiz ibiltzea eta ibaien eta errepideei buruzko informazioari adi egotea gomendatu dute.

