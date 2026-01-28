Txertoak
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Osasun sailburuak akatsa onartu du iraungitako txertoen inguruan, eta berriro txertatu behar ote diren aztertzen ari dira

Txertoen Euskal Aholku Batzordeak erabakia zuen kaltetutako pertsonak berriz txertatzea, baina Sendagaien Espainiako Agentziatik gaur iritsi den txosten batek gomendatu du haurrak berriro ez txertatzea eta iraungitako txertoa hartu zuten bost helduei baino ez jartzea berriro txertoa. 

GRAFCAV9155. VITORIA, 28/01/2026.- El consejero vasco de Salud, Alberto Martínez, durante la rueda de prensa que ha ofrecido este miércoles tras la visita al Centro de Salud Agurain Salvatierra en Vitoria en la que, sobre la administración de vacunas caducadas, ha admitido que han fallado varios controles: los del almacén distribuidor y el personal de los centros de salud que recibieron las vacunas así como el personal de enfermería que las administró y que se está investigando. El Servicio Vasco de Salud-Osakidetza ha administrado vacunas caducadas "recientemente" a 253 personas, la mayoría bebés, lo que, según ha insistido hoy el consejero, no conlleva afección en la salud ni efecto adverso, aunque los afectados deberán volver a vacunarse. Se trata de dosis de la vacuna hexavalente (difteria, tétanos, tosferina, poliomelitis, hepatitis B y Haemophilus influenzae tipo B) "pertenecientes a un lote cuya fecha de caducidad había expirado recientemente". EFE/Adrián Ruiz-Hierro
Alberto Martinez. EFE.
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Alberto Martinez Eusko Jaurlaritzako Osasun sailburuak onartu du "akats larria" izan dela iraungitako txertoak ematerakoan eta, orain, aztertzen ari dira komenigarria den ala ez kaltetuak berriro txertatzea. Izan ere, gaur Espainiako Medikamentuaren Agentziak ez du gomendatu den-denak berriz txertatzea, baizik eta helduak bakarrik. 

Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuak 253 pertsonari eman dizkie iraungitako txertoak, gehienak haurtxoak. Sailburuak berretsi duenez, horrek ez du osasunean eraginik, ezta albo-kalterik ere.

Txertoen Euskal Aholku Batzordeak erabakia zuen kaltetutako pertsonak berriz txertatzea, baina Sendagaien Espainiako Agentziatik gaur iritsi den txosten batek gomendatu du haurrak berriro ez txertatzea eta iraungitako txertoa hartu zuten bost helduei baino ez jartzea berriro txertoa. 

Prentsaurreko batean, sailburuak onartu du hainbat kontrolek huts egin dutela: biltegi banatzaileak, txertoak jaso zituzten osasun-zentroek eta horiek eman zituzten erizainek (50 baino gehiago).

AEMPSren ondorioak

AEMPSk argitaratutako oharraren arabera, "antigenoen egonkortasunari buruzko datuak aztertu eta eskura dagoen informazioa teknikoki berrikusi ondoren", AEMPSek ondorioztatu du ez dela beharrezkoa Vaxelis lehen aldiz jaso duten bularreko haurrei txertoa berriro jartzea, ezta iraungitako txertoa oroitzapen dosi gisa inokulatu zaien haurrei ere.

Bularreko umeei dagokienez, Agentziak ziurtatu duenez, "ez da beharrezkoa, 2 edo 4 hilabeterekin X019675 loteko dosi bat aurreneko dosi gisa jaso duten haurtxoak berriz txertatzea. Txertoaren potentzia egokia izatea eta erantzun immunologiko osoa normaltasunez mantentzea espero da, lehen txertaketa zikloaren ondoren", dio Agentziak.

Horren arabera, "ez da beharrezkoa 11 eta 12 hilabete bitartean oroitzapen-dosia jaso zuten bularreko haurrak berriz txertatzea ere, txertoak memoria immunologiko nahikoa sortzen baitu babesa bermatzeko".

Pertsona helduei dagokienez, Agentziak adierazi duenez, "Vaxelis txertoa zergatik jarri ote zaien ezagutzen ez den arren, mediku arduradunek kasu bakoitza baloratzea berrestea gomendatzen du, paziente bakoitzaren osasun egoeraren eta arriskuaren arabera. Beharrezkotzat joz gero, dosi berria aurreko dositik gutxienez hilabeteko tartearen ondoren eman beharko litzateke" argitu du.

Hala ere, txertaketari buruzko azken erabakia Txertoen Euskal Aholku Batzordeak izango du, zeinak ez duen oraindik horren inguruko adierazpenik egin.

Osakidetzak 253 pertsonari ematen dizkie iraungitako txertoak, gehienak haurtxoak
Osakidetzak "dozenaka umeri" iraungitako txertoak eman dizkiela salatu du EH Bilduk
Osakidetza Txertoak Eusko Jaurlaritza Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X