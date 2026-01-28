Osasun sailburuak akatsa onartu du iraungitako txertoen inguruan, eta berriro txertatu behar ote diren aztertzen ari dira
Txertoen Euskal Aholku Batzordeak erabakia zuen kaltetutako pertsonak berriz txertatzea, baina Sendagaien Espainiako Agentziatik gaur iritsi den txosten batek gomendatu du haurrak berriro ez txertatzea eta iraungitako txertoa hartu zuten bost helduei baino ez jartzea berriro txertoa.
Alberto Martinez Eusko Jaurlaritzako Osasun sailburuak onartu du "akats larria" izan dela iraungitako txertoak ematerakoan eta, orain, aztertzen ari dira komenigarria den ala ez kaltetuak berriro txertatzea. Izan ere, gaur Espainiako Medikamentuaren Agentziak ez du gomendatu den-denak berriz txertatzea, baizik eta helduak bakarrik.
Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuak 253 pertsonari eman dizkie iraungitako txertoak, gehienak haurtxoak. Sailburuak berretsi duenez, horrek ez du osasunean eraginik, ezta albo-kalterik ere.
Txertoen Euskal Aholku Batzordeak erabakia zuen kaltetutako pertsonak berriz txertatzea, baina Sendagaien Espainiako Agentziatik gaur iritsi den txosten batek gomendatu du haurrak berriro ez txertatzea eta iraungitako txertoa hartu zuten bost helduei baino ez jartzea berriro txertoa.
Prentsaurreko batean, sailburuak onartu du hainbat kontrolek huts egin dutela: biltegi banatzaileak, txertoak jaso zituzten osasun-zentroek eta horiek eman zituzten erizainek (50 baino gehiago).
AEMPSren ondorioak
AEMPSk argitaratutako oharraren arabera, "antigenoen egonkortasunari buruzko datuak aztertu eta eskura dagoen informazioa teknikoki berrikusi ondoren", AEMPSek ondorioztatu du ez dela beharrezkoa Vaxelis lehen aldiz jaso duten bularreko haurrei txertoa berriro jartzea, ezta iraungitako txertoa oroitzapen dosi gisa inokulatu zaien haurrei ere.
Bularreko umeei dagokienez, Agentziak ziurtatu duenez, "ez da beharrezkoa, 2 edo 4 hilabeterekin X019675 loteko dosi bat aurreneko dosi gisa jaso duten haurtxoak berriz txertatzea. Txertoaren potentzia egokia izatea eta erantzun immunologiko osoa normaltasunez mantentzea espero da, lehen txertaketa zikloaren ondoren", dio Agentziak.
Horren arabera, "ez da beharrezkoa 11 eta 12 hilabete bitartean oroitzapen-dosia jaso zuten bularreko haurrak berriz txertatzea ere, txertoak memoria immunologiko nahikoa sortzen baitu babesa bermatzeko".
Pertsona helduei dagokienez, Agentziak adierazi duenez, "Vaxelis txertoa zergatik jarri ote zaien ezagutzen ez den arren, mediku arduradunek kasu bakoitza baloratzea berrestea gomendatzen du, paziente bakoitzaren osasun egoeraren eta arriskuaren arabera. Beharrezkotzat joz gero, dosi berria aurreko dositik gutxienez hilabeteko tartearen ondoren eman beharko litzateke" argitu du.
Hala ere, txertaketari buruzko azken erabakia Txertoen Euskal Aholku Batzordeak izango du, zeinak ez duen oraindik horren inguruko adierazpenik egin.
Zure interesekoa izan daiteke
San Kristobal gotorlekua Memoria Demokratikoaren Leku izendatu dute
Akordioaren helburua gizarteari "duela laurogeita hamar urte zer gertatu zen" erakustea da, adierazi du Angel Victor Torresek.
D bitaminak eta folatoek plastiko kutsagarrien ondoriozko hilkortasun-arriskua murriztu dezakete
Ikerketa berri batek adierazi duenez, bi bitamina horiek gizakia babes dezake ontzien eta kosmetikoen disruptore endokrinoen ondorio kaltegarrietatik.
Elurrak Madril hiriburua kolapsatu du, eta gorabehera ugari eragin ditu Erkidego osoan
Kristin ekaitzak ia penintsula osoa elurtu du. Madrilen, atzerapen handiak izaten ari dira trafiko-zirkulazioan eta garraio publikoan. Arazoak izaten ari dira bereziki Madrilgo mendilerroko errepideetan. Abian da Neguko Eguraldiari Aurre Egiteko Plan Berezia. Elur denboraleak beste hiri batzuk ere astindu ditu, hala nola, Avila eta Salamanca.
Atzerapenak izaten ari dira Bilboko metroan, gorabehera teknikoak direla eta
20 bat minutuko atzerapenak daude zerbitzuan.
Osakidetzak iraungitako txertoa jarri die 253 pertsonari, gehienak haurrak
Osasun Sailak "lasaitasun-mezua" helarazi du, "adituen arabera, dosi horiek emateak ez baitu ondorio kaltegarririk". Kasu guztiak "behar bezala identifikatuta" daudela, eta familiekin "harremanetan jartzen" ari direla ziurtatu du, "zuzenean informatzeko eta beharrezko argibideak emateko".
Osakidetzak "dozenaka umeri" iraungitako txertoak eman dizkiela salatu du EH Bilduk
Txerto hexabalentea da, B hepatitisa bezalako sei gaixotasunetatik babesteko erabiltzen dena.
Migratzaileekin lan egiten duten elkarteen arabera, ezohiko erregularizazioak errotik aldatuko du haien egoera
Alaitz Zugasti Arrats Elkarteko abokatuaren ustez, Espainiako Gobernuak iragarri duen ezohiko erregulazioa "oso onuragarria" da. "Guretzat garrantzitsuena da behin eskaria eginda pertsona horiek lan baimena izango dutela, erresoluzioa iritsi bitartean", nabarmendu du Zugastik.
Zer dakigu Nipah birusaz? "Nazioartean hedatzeko arriskua oso txikia da"
Azken egunotan bolo-bolo dabil Indian birus oso hilgarri bat zabaldu den albistea. Miren Basaras EHUko mikrobiologia irakasleak Nipah birusa zer den, nola transmititzen den eta nazioartean zabaltzeko arriskua zein den argitu digu.
EHUko kolektibo guztien lan baldintzak hobetu direla azpimarratu du Bengoetxeak, ordezkoen auzia konponduta
Joxerramon Bengoetxea EHUko errektoreak urtebete egin du karguan, eta balantzea egiteko aprobetxatu du. Orain arteko lorpenak azpimarratu ditu, besteak beste, ordezko langileen auzia konpondu dutela, Leioako campuseko erreforma abian dela, eta euskaraz ikasteko aukera bermatzeko dihardutela.