Osakidetzak iraungitako txertoa jarri die 253 pertsonari, gehienak haurrak
Osasun Sailak "lasaitasun-mezua" helarazi du, "adituen arabera, dosi horiek emateak ez baitu ondorio kaltegarririk". Kasu guztiak "behar bezala identifikatuta" daudela, eta familiekin "harremanetan jartzen" ari direla ziurtatu du, "zuzenean informatzeko eta beharrezko argibideak emateko".
Osakidetza Euskal Osasun Zerbitzuak "duela gutxi" iraungitako txertoa jarri die 253 pertsonari, horietako gehienak haurrak. Zehazki, difteria, tetanosa, kukutxeztula, haemophilusa, polioa eta B hepatitisari aurre egiteko txerto hexabalentearen lote bati dagozkion dosiak dira oker jarri direnak.
EH Bilduk salatu du gaia, Alberto Martinez Eusko Jaurlaritzako Osasun sailburuari zuzenduta erregistratu duen galdera parlamentario baten bidez. Bertan, koalizio subiranistak ohartarazi du "dozenaka umeri" jarri zaiela iraungitako txertoa.
Salaketaren berri izan eta berahala, Osakidetzak oharra atera du, azalpenekin. Iraungitako txertoa 253 pertsonak jaso dutela baieztatu du, 12 ESItan —13 daude guztira Euskal Autonomia Erkidegoan—. "Kasu guztiak behar bezala identifikatuta daude, eta harremanetan jartzen ari dira familiekin, zuzenean informatzeko eta beharrezko argibideak emateko", zehaztu dute oharrean.
Horrekin batera, osasun arduradunek ziurtatu dute iraungitako txertoak "osasunean inolako eraginik eta ondorio kaltegarririk ez" duela, eta, beraz, "lasaitasun-mezua" helarazi diete kaltetutako familiei.
Zabaldutako agiriaren arabera, Osasun Publikoko Zuzendaritzak "agintariekin, Sendagaien eta Osasun Produktuen Espainiako Agentziarekin (AEMPS), Euskadiko Txertoen Aholku Batzordearekin (ETAB) eta fabrikatzailearekin kontsultatu du kasua", eta egindako azterketaren ondoren, "txertoaren dosi berri bat ematea" gomendatu dute adituek, "ahalik eta babes handiena ziurtatzeko".
Osasun-zentroak hasi dira jada gaur familiekin harremanetan jartzen, hitzordu berri bat emateko. "Kasu guztiak kontrolatuta daude, eta osasun publikoko erakunde adituen gomendioak betetzen ari dira", dio oharrak.
