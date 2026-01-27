Osakidetza ha administrado vacunas caducadas a 253 personas, la mayoría bebés
El Servicio Vasco de Salud-Osakidetza ha administrado vacunas caducadas "recientemente" a 253 personas, la mayoría bebés, lo que, según ha explicado, "no conlleva ningún tipo de afección en la salud ni efecto adverso".
El caso ha sido denunciado este martes por EH Bildu, que ha registrado una iniciativa parlamentaria dirigida al consejero de Salud del Gobierno Vasco, Alberto Martínez, en la que informaba de que se habían administrado vacunas caducadas a "decenas de niños".
Tras conocerse la denuncia, Osakidetza ha confirmado en un comunicado los hechos y ha explicado que se trata de dosis de la vacuna hexavalente (difteria, tétanos, tosferina, poliomelitis, hepatitis B y Haemophilus influenzae tipo B) "pertenecientes a un lote cuya fecha de caducidad había expirado recientemente".
El Servicio Vasco de Salud ha detallado que estas dosis se han administrado en 12 OSIs (organizaciones sanitarias integradas), de las 13 que hay en la Comunidad Autónoma Vasca. "Todos y cada uno de los casos están perfectamente identificados y se está contactando con las familias para informarles de manera directa y ofrecer las indicaciones necesarias", precisa la nota.
Osakidetza ha consultado el caso con distintas autoridades, como la Agencia Española el Medicamento y Productos Sanitarios (Aemps) y el Consejo Asesor de Vacunas de Euskadi (CAVE), además de con el fabricante del lote caducado, y tras estudiar la situación, se recomienda que los afectados se administren una nueva dosis de la vacuna hexavalente para asegurar la máxima protección. Los centros sanitarios han comenzado a contactar hoy con las familias para ofrecerles una nueva cita.
"Desde Salud Pública se quiere transmitir un mensaje de tranquilidad, dado que, según los expertos, no se prevén efectos adversos por la administración de estas dosis. Todos los casos están controlados, y se están siguiendo las recomendaciones de los organismos expertos de salud pública", ha añadido Osakidetza.
EH Bildu denuncia que Osakidetza ha administrado vacunas caducadas a "decenas de niños"
Se trata de la vacuna hexavalente, indicada para proteger de seis enfermedades, como la hepatitis B.
