EH Bildu denuncia que Osakidetza ha administrado vacunas caducadas a "decenas de niños"
EH Bildu ha denunciado este martes que Osakidetza ha administrado en varios centros de salud vacunas caducadas a "decenas de niños".
La formación independentista ha registrado hoy una iniciativa en el Parlamento Vasco para pedir explicaciones al consejero de Salud, Alberto Martínez, en la que asegura que, según ha podido saber la coalición, se trata de la vacuna hexavalente, indicada para proteger de seis enfermedades: difteria, tétanos, tosferina, haemophilus, polio y hepatitis B.
EH Bildu ha afirmado que en algunos casos se han llegado a administrar una segunda dosis también caducada, al tiempo que asegura que Osakidetza "no ha realizado un seguimiento de la trazabilidad de la caducidad de las vacunas" y "no ha cumplido los procedimientos y protocolos establecidos".
Entre otras cuestiones, la formación abertzale pregunta al consejero de Salud por el número de niños afectados y por si las familias han sido alertadas por Osakidetza de esta situación.
