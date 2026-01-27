Osasuna
Osakidetzak "dozenaka umeri" iraungitako txertoak eman dizkiela salatu du EH Bilduk

Txerto hexabalentea da, B hepatitisa bezalako sei gaixotasunetatik babesteko erabiltzen dena.

Txerto baten artxiboko irudia.
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Osakidetzak “dozenaka umeri” iraungitako txertoak eman dizkiela salatu du astearte honetan EH Bilduk.

Alderdi independentistak ekimen bat erregistratu du gaur Eusko Legebiltzarrean, Alberto Martinez Osasun sailburuari azalpenak eskatzeko. Koalizioak jakin ahal izan duenez, difteria, tetanosa, kukutxeztula, haemophilusa, polioa eta B hepatitisari aurre egiteko egokia den txerto hexabalentea da.

EH Bilduk adierazi duenez, kasu batzuetan iraungitako bigarren dosi bat ere eman dute. Hori dela eta, deitoratu du Osakidetzak ez duela txertoen iraungitzearen trazabilitatearen jarraipenik egin eta ez dituela ezarritako prozedurak eta protokoloak bete.

Besteak beste, alderdi abertzaleak Osasun sailburuari galdetu dio ea zenbat haurri eragiten dien eta ea Osakidetzak familiak ohartarazi dituen egoera horren inguruan.

